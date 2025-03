Procida in festa per il carnevale. Maschere, coriandoli e un carro dedicato ai pirati

Leo Pugliese | Il Carnevale ha portato allegria e colori nelle strade dell’isola, coinvolgendo grandi e piccini in un clima di festa e spensieratezza. Due eventi principali hanno animato la comunità nei giorni scorsi, trasformando le vie di Procida in un palcoscenico di musica, travestimenti e creatività.

I più piccoli della scuola dell’infanzia sono stati tra i primi a dare il via ai festeggiamenti, presentandosi al Comune con costumi variopinti e fantasiosi. Principesse, pirati, Joker, dame, ballerine e Minion hanno riempito l’edificio di colori e sorrisi, creando un’atmosfera gioiosa e coinvolgente.

I bambini, entusiasti delle loro maschere, hanno partecipato a giochi, balli e momenti di condivisione, vivendo una giornata all’insegna del divertimento.

Ma il cuore della celebrazione è stata senza dubbio la grande sfilata organizzata dall’associazione “Procida è”, che ha visto la partecipazione di un folto numero di cittadini, dai più piccoli agli adulti. Il corteo, partito da Sant’Antonio, ha attraversato le vie dell’isola in un tripudio di coriandoli, musica e allegria, per poi concludersi nella suggestiva Piazza Marina Grande, dove ad attendere i partecipanti c’era un’accoglienza calorosa e festosa.

Ad accompagnare la sfilata ci ha pensato la banda musicale “Città di Procida”, che con le sue melodie ha scandito il ritmo della parata, rendendo l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

Il suono degli strumenti ha accompagnato i passi dei partecipanti, creando un’armonia perfetta tra musica, colori e risate.

Uno dei momenti più attesi è stato senza dubbio la presentazione del carro allegorico realizzato con grande maestria da Giovanni Righi, un artista locale noto per la sua abilità nel dare vita a creazioni spettacolari. Quest’anno il tema della sfilata era i Pirati, e il carro non ha deluso le aspettative: imponente, curato nei minimi dettagli e perfettamente in sintonia con l’atmosfera carnevalesca, ha catturato l’attenzione di grandi e piccini.

Il carro ha sfilato tra gli applausi del pubblico, portando con sé un’aura di avventura e mistero, proprio come le storie dei corsari che solcavano i mari. Un vero e proprio capolavoro che ha aggiunto un tocco di spettacolarità alla manifestazione, confermando la passione e la dedizione con cui ogni anno vengono realizzati i festeggiamenti sull’isola.

A rendere ancora più speciale la giornata, la tradizionale premiazione delle maschere più belle. La giuria ha assegnato il premio alla migliore maschera, riconoscendo l’originalità e la cura del travestimento, ma non sono mancati altri riconoscimenti per i partecipanti, che con il loro entusiasmo hanno reso questa edizione del Carnevale davvero indimenticabile.

L’evento si è concluso tra applausi, musica e sorrisi, lasciando nel cuore di tutti il ricordo di una giornata straordinaria. Il Carnevale di Procida si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di unire la comunità in un momento di festa collettiva, tra tradizione, creatività e tanta voglia di divertirsi.

L’edizione di quest’anno ha dimostrato ancora una volta quanto il Carnevale sia un evento sentito e amato sull’isola. Grazie all’impegno delle associazioni locali, degli artisti e della partecipazione entusiasta di cittadini e visitatori, la festa ha saputo regalare emozioni e momenti di pura magia.

Procida, con il suo spirito autentico e la sua capacità di trasformare ogni evento in un’esperienza unica, si conferma un luogo dove le tradizioni vengono custodite e valorizzate, regalando a chiunque vi partecipi ricordi indimenticabili. Il Carnevale 2025 ha lasciato il segno, e già si guarda con entusiasmo alla prossima edizione, con la promessa di nuove sorprese e tanta voglia di festeggiare ancora una volta insieme.