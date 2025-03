Al via i lavori di adeguamento sismico per Palazzo Bellavista

Casamicciola Terme si prepara all’intervento di riqualificazione e sicurezza del suo patrimonio edilizio pubblico. Con la Determina n. 77 del 27 febbraio 2025, l’amministrazione comunale ha dato ufficialmente il via ai lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e adeguamento funzionale dello storico Palazzo Bellavista, noto anche come Ex Hotel Napoleon. L’intervento rientra tra le opere urgenti di ricostruzione stabilite dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. L’edificio, considerato strategico per la Protezione Civile, sarà oggetto di un importante adeguamento normativo, in linea con le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NCT 2018) e con il nuovo listino prezzi della Regione Campania 2025.

Un progetto da oltre 1,2 milioni di euro

Il piano di intervento, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12 marzo 2021 e aggiornato dall’Ing. Francesco Ruvidi dello Studio KR e Associati S.R.L., prevede un investimento complessivo di 1.289.882,74 euro. La spesa si suddivide in: 968.862,14 euro per i lavori (di cui 665.000 euro destinati al miglioramento sismico e 256.704,16 euro per interventi urgenti); 321.020,60 euro per somme a disposizione, che comprendono spese tecniche, imprevisti, collaudi e oneri fiscali.

Per garantire un’accelerazione delle operazioni e rispettare i criteri di sicurezza, il Comune ha affidato direttamente allo Studio KR e Associati S.R.L. il servizio di adeguamento del progetto alle nuove normative e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il valore dell’incarico, dopo un ribasso dell’1%, ammonta a 15.176,60 euro oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale di 19.256,07 euro.

La nomina del RUP e le prossime tappe

A gestire l’intervento sarà l’Ing. Gaetano Grasso, Responsabile dell’Area VI Urbanistica, nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP). L’incarico prevede la supervisione dell’intero iter, dal coordinamento tecnico alla gestione delle fasi burocratiche fino all’esecuzione dei lavori. L’amministrazione comunale e il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Simona Rubino, hanno assicurato che l’iter sarà condotto nel rispetto delle normative vigenti e con la massima trasparenza.

L’adeguamento di Palazzo Bellavista rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di ricostruzione pubblica post-sisma. L’intervento non solo garantirà maggiore sicurezza strutturale, ma migliorerà anche l’efficienza energetica e l’accessibilità dell’edificio, restituendolo alla comunità in una veste moderna e funzionale.