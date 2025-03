Lello Carlino: “Pronto a riportare l’Ischia dove l’avevo già portata. Questa è un’annata particolare”

Dopo una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica, il presidente dell’Ischia Calcio, Lello Carlino, ha parlato ai microfoni per commentare il successo per 1-0 contro il Francavilla al Mazzella. Un risultato che porta entusiasmo e speranza per il prosieguo della stagione.

Presidente, si legge il sorriso sul suo volto. L’Ischia conquista il Mazzella con una vittoria che porta serenità alla squadra e alla società.

Sì, sicuramente era una partita quasi decisiva, soprattutto per la serenità che spero da oggi avremo in campo e anche all’interno della società. Ci sono stati tanti momenti difficili, ma voglio ribadire che la società sta lavorando per il futuro. Gli impegni verranno mantenuti fino alla fine del campionato: dobbiamo salvare questa categoria e poi costruire un progetto più ambizioso, per cercare di riportare l’Ischia ai livelli che avevamo raggiunto nel 2014.

In settimana l’abbiamo vista molto presente, sempre circondato da un gruppo di amici. A breve ci presenterete delle novità? Questa vittoria può facilitare le trattative in corso?

No, le trattative non sono mai state condizionate dai risultati. Voglio ribadire che io sono il garante di questa società dal punto di vista economico. Per quanto riguarda il campo, i risultati spettano al presidente Taglialatela, al mister e al direttore sportivo. Io faccio un altro mestiere, mi occupo di borse, quindi mi affido a persone competenti affinché svolgano al meglio il loro lavoro. Dobbiamo avere fiducia: spesso ci sentiamo tutti allenatori, presidenti o calciatori, ma è importante restare sereni. Il campionato è ancora lungo e non abbiamo ancora conquistato nulla. Dobbiamo raggiungere la salvezza matematica, perché il girone di ritorno è sempre insidioso.

Parlava delle difficoltà incontrate quest’anno: è stata la stagione più complicata che ha vissuto a Ischia?

Sì, probabilmente sì. È stata un’annata molto difficile, tra problemi tecnici e situazioni extra campo. Sapevamo che il girone pugliese sarebbe stato complicato, ma non ci aspettavamo così tante difficoltà. L’addio del mister Buonocore è stato un momento complicato, voglio ribadire che nessuno lo ha esonerato. Poi ci sono stati problemi con alcuni giocatori che hanno avuto difficoltà personali e hanno lasciato la squadra, e la loro presenza oggi sarebbe stata preziosa. Inoltre, gli episodi sfavorevoli non ci hanno aiutato. Penso anche agli errori individuali: oggi il nostro portiere ha fatto un’ottima gara, ma nelle prime partite abbiamo perso 7-8 punti per errori proprio in quel ruolo. Ora abbiamo Rizzuto, un giovane che sta facendo bene, ma con i giovani serve pazienza. Stiamo cercando di costruire una squadra giovane, con un vivaio ischitano solido, integrando giocatori locali e magari alcuni prestiti da società di Serie A.

Dopo tutte queste difficoltà, la vittoria di oggi è un segnale importante per la salvezza?

Sì, è un segnale importante. È stata una vittoria fondamentale, arrivata davanti ai nostri tifosi allo stadio Vincenzo Mazzella. Il pubblico è sempre stato il nostro uomo in più e spero che presto possa tornare anche la tribuna, perché sotto il sole oggi mi sono “abbronzato” fin troppo! (ride). Speriamo che lo stadio venga sistemato, perché avere l’impianto al completo sarebbe tutta un’altra cosa. Anche gli sponsor vogliono visibilità, e questo potrebbe darci una mano in futuro.

Ha parlato di un’annata complicata. Il Daspo a Buonocore è stato un altro elemento di difficoltà?

Sì, assolutamente. La sua squalifica di otto mesi ha pesato molto. Non ho seguito a fondo la vicenda, ma lui stesso ha vissuto male questa situazione. Credo che le sue dimissioni siano state dovute anche allo stress di questa decisione. In ogni caso, siamo qui a parlare dell’Ischia e di una salvezza possibile. Dobbiamo continuare con tranquillità e senza polemiche. Come dico sempre: solo uniti si vince. Grazie anche a voi per il sostegno”.