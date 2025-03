Ischia, è arrivato il drone per monitorare il territorio

A dicembre scorso il Comune d’Ischia aveva deciso di acquistare un drone per il monitoraggio del territorio da parte della Polizia Municipale e dell’Ufficio Protezione Civile. Il responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis evidenziava in proposito che «per le attività di monitoraggio, controllo e verifica del territorio necessita avvalersi della tecnologia e strumentazione adeguata come i droni».

L’utilizzo di tale strumentazione consentirà infatti «di analizzare ogni tipologia di fenomeno ambientale da una nuova prospettiva visiva con innumerevoli vantaggi, soprattutto per quanto riguarda aree non facilmente accessibili e ricche di vegetazione; controllo più efficace del territorio comunale da parte della Polizia Municipale; di ispezionare manufatti inaccessibili dai tecnici comunali; utilizzo per ispezione del territorio con finalità di Protezione Civile».

Mediante ordinativo diretto sul Mepa alla ditta “I.C.T Cube” di Valenzano in provincia di Bari era stato formalizzato l’acquisto di un drone modello Mavic 3 Thermal, dei relativi accessori, dei corsi di formazione per tre operatori. La spesa complessiva impegnata ammontava a 6.514,79 euro.

Ebbene, ora la fornitura è stata regolarmente eseguita e la ditta pugliese ha trasmesso la relativa fattura che l’ing. De Angelis ha provveduto a liquidare.