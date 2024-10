Castagna ribalta il Castel Volturno e fa sognare Forio, i turchi si prendono lo scontro diretto con una rimonta

REAL FORIO – CASTELVOLTURNO 2-1

Eccellenza – Girone A – 9a Giornata

Un mercoledì biancoverde e una classifica che continua a far sognare. Il Real Forio si aggiudica anche lo scontro diretto con il Castel Volturno e allo Stadio Calise raccoglie la quinta vittoria consecutiva (il sesto successo di fila in campionato, ndr). La squadra di Carlo Sanchez passa in rimonta, si conferma imbattibile tra le mura amiche e migliora la propria posizione: è seconda in solitaria, alle spalle della capolista Afragolese. Il tecnico apporta qualche modifica all’undici di partenza.

Rientra Mazzella tra i pali, in difesa ci sono Cabrera e Di Costanzo, con Iaccarino sulla corsia destra e Pistola sulla catena mancina. A centrocampo Sogliuzzo è supportato da Arrulo e Aniceto, Tomasin completa lo scacchiere avanzato con Mosca e Castagna. Match subito in salita per la squadra isolana che va sotto nel punteggio dopo poco meno di tre giri di lancette. Orefice fa a sportellate, scappa lateralmente e serve Minicone che dal limite trova l’angolo giusto per battere Mazzella. Proteste del Calise per una spallata giudicata irregolare su Di Costanzo ad inizio azione, l’arbitro non è d’accordo e lascia proseguire. Il gol dello svantaggio spinge i turchi ad una rapida reazione, tuttavia non si registrano occasioni importanti. Al 13’ sono ancora gli ospiti a portarsi alla conclusione, questa volta con Signorelli che non inquadra lo specchio della porta. L’azione riparte e Mosca prova a suonare la carica, ma il suo destro è da dimenticare.

Il Forio si concede qualche rischio e al 17’ Cabrera fa gelare il Calise con una giocata in area, sessanta secondi dopo invece Auriemma manca la deviazione vincente sugli sviluppi di un corner e il punteggio resta invariato. Poi la partita sale d’intensità e di tono, diversi scontri a metà campo costringono il direttore di gara ad interrompere più volte il gioco. Al 21’ Foti tenta di beffare Mazzella da piazzato, l’undici di Sanchez risponde con una serie di sortite offensive di Mosca sulla corsia sinistra: i passaggi in area sono di facile lettura per la difesa biancazzurra. Al 35’ altro sussulto del bomber ex Ercolanese: dopo aver ricevuto sulla sinistra, si accentra e conclude con il destro, non trovando il bersaglio. I biancoverdi restano in pressione, ma al netto di una chance per Arrulo (con l’azione fermata per fuorigioco, ndr) non c’è altro da segnalare nel corso della frazione iniziale.

Al rientro in campo c’è subito un cambio: Peluso prende il posto di Iaccarino. La prima occasione della ripresa è del Castel Volturno: guizzo di Orefice che calcia, una deviazione fa spegnere la palla a lato. Sanchez si gioca anche le carte Arcamone e Acosta, proprio quest’ultimo è protagonista al 52’. Il centravanti recupera il pallone e serve Tomasin che sguscia a destra e apparecchia per Castagna: il numero 7 ringrazia e batte Oliva con un destro dall’interno dell’area. Cresce l’entusiasmo al Calise, al 57’ l’autore del gol conquista una punizione da buona posizione. Mosca si incarica della battuta e supera la barriera con un tiro preciso, l’estremo difensore deve distendersi e mandare in angolo.

La compagine allenata da Correale torna in attacco al 63’ con un destro di Foti che impegna Mazzella: l’esperto portiere isolano vola e si rifugia sul fondo. Sul versante opposto ci prova Acosta di testa su palla inattiva, la mira è da dimenticare. Il raddoppio foriano è soltanto rimandato. Al 70’ Arcamone pennella dalla bandierina, Castagna stacca e di testa fulmina Oliva. È il gol del sorpasso, all’ombra del Torrione iniziano i festeggiamenti. Per oltre venti minuti però i turchi devono resistere al forcing biancazzurro: oltre agli spunti di Di Costanzo e Acosta, Sanchez inserisce Di Meglio e Pelliccia nel finale. Il Castel Volturno va a caccia del pareggio, all’86’ lampo di Signorelli e Mazzella neutralizza. Una serie di traversoni, disinnescati da Cabrera e compagni, sono gli ultimi affondi degli avversari. Al triplice fischio esulta il settore locale del Calise e la brigata di Sanchez festeggia con i tifosi. Il gruppo però pensa alla preparazione dei prossimi giorni: nel weekend il team di Amato è atteso sul rettangolo verde del Pomigliano.

Il tabellino

Real Forio: Mazzella, Iaccarino (46’ Peluso), Cabrera, Di Costanzo, Pistola (51’ Arcamone), Arrulo (51’ Acosta), Sogliuzzo, Aniceto (74’ Di Meglio), Tomasin, Mosca, Castagna (80’ Pelliccia). A disposizione: Re, Delgado, Iacono, Buono. Allenatore: Sanchez

Castel Volturno: Oliva, Crimaldi, Avolio, Foti (71’ Tanchyn), Iovinella (81’ Calvino), Terracciano, Auriemma (58’ Boiano), Prevete (64’ Sannino), Orefice, Signorelli, Minicone. A disposizione: Senatore, Rasulo, Esposito, Autiero, Piccolo. Allenatore: Correale

Arbitro: Gerardo Pagnotta di Nocera Inferiore

Assistenti: Dario Benvenuto e Alessio Iacoletti

Marcatori: 3’ Minicone (CV), 52’ Castagna (RF), 70’ Castagna (RF)

Ammoniti: Arrulo, Castagna, Sanchez dalla panchina (RF), Iovinella, Auriemma, Correale dalla panchina, Signorelli (CV)

Angoli 4-7

Recupero 47’ e 50’