Real Forio all’assalto dei playoff, con la Frattese servono i tre punti

Cinque punti in tre partite contro dirette concorrenti per i piani alti della classifica. Eppure, non è bastato per consolidarsi in zona playoff. Al Real Forio serve un finale scoppiettante per chiudere tra le corazzate del girone e godersi una post-season con il sogno di salire di categoria. Resta tutto in bilico nelle quattro posizioni utili per agganciare la qualificazione agli spareggi di fine campionato: in cinque sono in lotta, con la Real Normanna che ha preso il largo al secondo posto ed è pronta a chiudere alle spalle della lanciatissima Afragolese.

Oltre ai biancoverdi, ci sono Nola, Gladiator ed Ercolanese impegnate nella bagarre playoff e, a tre giornate dal termine, tutto è ancora aperto. La squadra di Carlo Sanchez dovrà fare en plein per garantirsi un posto tra le prime quattro e tenere viva l’ambizione della Serie D.

Contro la capolista si è vista una squadra compatta, determinata e capace di tenere testa all’unica formazione imbattuta del torneo. È mancato poco alla compagine isolana per interrompere la serie positiva – ormai arrivata a trentuno partite – della prima della classe. Una disattenzione sulla fascia sinistra e due sviste arbitrali, ai limiti del clamoroso, hanno penalizzato il Real Forio, che è comunque riuscito a strappare un pari. Ancora una volta, contro una big del campionato affrontata al Calise, i biancoverdi hanno dovuto fare i conti con una rimonta subita. Il risultato è quasi passato in secondo piano, ma la prestazione no.

A far scalpore, però, sono state due decisioni arbitrali discutibili: la prima su un fuorigioco fischiato a Castagna, lanciato a tu per tu con il portiere – dalle immagini è sembrata regolare la posizione dell’attaccante – e la seconda, ben più grave, la mancata concessione di un calcio di rigore per un evidente fallo di mano in area, a pochi minuti dalla fine.

Delusione e proteste a fine partita, ma il Real Forio non può permettersi distrazioni e deve già guardare avanti. All’orizzonte c’è la sfida contro la Frattese, quartultima in classifica e a caccia di punti salvezza. I nerostellati, reduci dalla vittoria esterna contro il Micri, stanno vivendo un buon momento di forma e hanno conquistato sette punti nelle ultime quattro gare.

Solo il Sant’Anastasia è riuscito a fermare la loro corsa. Servirà quindi una prestazione solida e di carattere per espugnare lo Stadio Graziano Papa di Succivo. Acosta e compagni proseguono la preparazione pomeridiana e oggi torneranno in campo per la quarta seduta settimanale. Sabato mattina è prevista la rifinitura, poi domenica sarà tempo di battaglia: sul campo e per un posto nei playoff.