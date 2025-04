Miramare horribilis. Disastro Ischia a Manfredonia, si salva solo Rizzuto. Vrdoljak e Colella i peggiori. LE PAGELLE

Una brutta Ischia Calcio si arrende al Manfredonia e ferma la propria corsa in Puglia. La squadra di Antonio Foglia Manzillo perde in trasferta e non ipoteca il discorso salvezza. Tra i calciatori di movimento nessuno si salva e spiccano molte bocciature.

Rizzuto 6 – È una delle peggiori giornate da quando indossa la maglia gialloblù, ma anche al Miramare si distingue con una prestazione comunque importante. Sì, la squadra subisce tre gol, ma non è affatto responsabile. Anzi, in più di una circostanza, blinda lo specchio della porta ed evita una pesante goleada ai compagni.

Pastore 5 – Trova ancora spazio nel ruolo di braccetto, con gli ischitani in leggera emergenza difensiva. Soffre sulle accelerazioni di Calemme, sugli spunti di Giacobbe e sugli affondi di Carbonaro. La fase difensiva non convince, così come tutta la squadra. Fa un passo indietro rispetto alle ultime apparizioni.

Giuseppe Mattera 5.5 – Quando si dice l’ultimo a mollare, l’esperto centrale ne è la testimonianza. L’Ischia crolla sotto i colpi del Manfredonia, ma il veterano risponde presente: contrasta, si immola, non lascia spazi e si oppone. Quando i padroni di casa si fanno minacciosi dalle parti di Rizzuto, lui c’è e neutralizza come può le iniziative degli avversari.

Buono 5 – Non è una trAsferta tranquilla per il classe 2001, tornato titolare dopo diversi mesi. È forse la domenica più complicata per la formazione di Foglia Manzillo. Il difensore si schiera nel ruolo di terzo a sinistra, ma soffre tanto sugli affondi biancocelesti. Qualche errore di posizione, pochissimi interventi puliti e tante difficoltà.

Colella 4.5 – Pronti, via e la sua prestazione diventa subito in salita. Commette fallo su Calemme in piena area dopo pochi minuti di gioco e consegna l’opportunità ai sipontini di sbloccare il risultato. Prova a riscattarsi timidamente, ma sulla corsia si ritrova clienti scomodi che gli rendono il pomeriggio disastroso. Sbaglia altresì il posizionamento in occasione della terza rete.

Giacomarro 5 – Si rivede dal primo minuto, ma non incide mai. Sottotono, fuori ritmo e raramente nel vivo dell’azione. Lui non gira, l’Ischia non va e in Puglia arriva una brutta sconfitta. Pochi spunti in fase di possesso, spesso in ritardo in copertura. Perde il confronto a distanza con i centrocampisti di Cinque (73’ Padulano 5.5 – Lo staff si gioca il tutto per tutto, ma finisce ingabbiato e il suo ingresso non cambia le dinamiche del match).

Vrdoljak 4 – Il gruppo di Foglia Manzillo evidenzia poche idee e tanti errori, l’emblema è la prestazione del metronomo gialloblù. Scarsa ispirazione, confusione nella doppia fase di gioco e molto nervosismo. Le scintille nel finale di primo tempo spingono lo staff tecnico a tenerlo fermo dopo l’intervallo. La peggiore prova da quando è in gialloblù (Montanino 5.5 – Meglio del compagno nel ruolo di play: qualche strappo e tanta volontà, ma deve ritrovare la migliore condizione).

Desiato 5 – È tra i più giovani in campo e risente delle difficoltà incontrate anche dagli over. Prova a inserirsi e ha una potenziale chance nel primo tempo, ma viene murato al momento della battuta a rete. Soffre la fisicità e il dinamismo dei pugliesi. La sua prestazione cala con il passare dei minuti.

D’Anna 5 – Nel corso della stagione è stato apprezzato per le sue caratteristiche. È un calciatore che può ricoprire più ruoli e il mister lo conferma a sinistra, per sostituire l’infortunato Onda. Neppure la sua applicazione riesce a prevalere sulla determinazione del Manfredonia sulle corsie. Lascia il campo ad inizio ripresa (58’ Castagna 5.5 – Cerca di dare vivacità all’azione isolana, senza successo. Un paio di guizzi e poco altro da segnalare).

Talamo 5 – Lotta e duella senza risparmiarsi contro i centrali locali, ma non trova la giocata giusta per impensierire Sapri. Al 35’ sguscia sull’out destro e prova a innescare Desiato, anticipato in extremis. Torna a formare il tandem offensivo, ma ci si aspettava sicuramente di più dal reparto d’attacco. La sua prova, però, è deludente.

Piszczek 5 – Un po’ come il collega. Si confronta fisicamente con gli avversari e spesso perde i duelli. Non riesce a lasciare il segno nemmeno sui calci piazzati, quando gli ospiti spingono di più. Nel finale ci prova con un destro dai venti metri, ma la sua conclusione è debole e centrale.

Foglia Manzillo 5 – La sua Ischia si arrende a un Manfredonia più concreto, più cattivo agonisticamente e più pronto. I gialloblù non superano l’esame di maturità e restano ancora in lotta per raggiungere la salvezza diretta. Idee sbagliate e confuse, c’è da lavorare in vista della prossima uscita di campionato.

