Casamicciola Terme: Delegazione casamicciolese in visita a Dengfeng per il patto di amicizia e cooperazione

Il vice sindaco di Casamicciola Antonio Carotenuto e l’assessore Ilaria Ferrandino sono stati nei giorni scorsi in Cina per una visita organizzata nell’ambito del patto di amicizia e cooperazione con la città-contea cinese di Dengfeng (sottoscritto a fine giugno scorso) insieme al vice sindaco di Ischia Luigi Di Vaia ed al rappresentante di Federalberghi Ischia, Gianpaolo Monte.

La visita è stata un’occasione importante per intensificare i rapporti tra la nostra isola e la città-contea che si basano sulla volontà comune di avviare relazioni e scambi sempre più stretti nel campo del turismo, della cultura, dell’enogastronomia e della scuola.

La delegazione ischitana ha ricevuto un’accoglienza calorosa ed ospitale ed ha avuto modo di visitare diversi luoghi di interesse storico e culturale di Dengfeng oltre ad avere colloqui con le autorità cinesi ed i rappresentanti delle categorie produttive locali.

“Vorrei ringraziare le autorità di Dengfeng per l’ospitalità ricevuta” ha detto il vice sindaco Carotenuto “e posso dire che si è trattato di una visita molto proficua; i nostri partner intendono tornare sull’isola ed avviare incontri con agenti di viaggio, albergatori e tour operator; lo scopo è quello di dare vita ad una serie di iniziative turistiche che riguardano il nostro comune e la nostra isola.

Sappiamo che la Cina ha vissuto negli ultimi anni un boom economico rilevante che permette oggi a diversi suoi abitanti di poter viaggiare e visitare località turistiche occidentali; sono tanti i turisti cinesi interessati all’Italia e si tratta di viaggiatori che cercano servizi turistici di qualità; sono convinto che questa partnership – avviata da Giosi Ferrandino quando era sindaco di Ischia – possa in prospettiva diventare molto interessante per l’incoming straniero dell’isola, aprendoci le porte ad un mercato che nei prossimi anni è destinato a crescere e raggiungere numeri sempre più rilevanti”.

Le autorità di Dengfeng hanno manifestato anche l’interesse ad intraprendere una collaborazione con gli istituti scolastici alberghieri del nostro paese, altro elemento che potrà favorire uno scambio ed una condivisione di culture e conoscenze non solo professionali come ha sottolineato a sua volta l’assessore Ilaria Ferrandino: “Siamo fiduciosi per gli sviluppi futuri di questa iniziativa che di certo arricchisce Casamicciola, sotto il profilo imprenditoriale e culturale. Durante la nostra visita abbiamo potuto incontrare anche una delegazione di amministratori ed operatori economici della Corea del Sud che si sono mostrati molto interessati dalle bellezze della nostra terra e dalle potenzialità delle nostre acque termali; anche con loro si potranno avviare delle relazioni turistiche e commerciali dalle ottime potenzialità future per il nostro comune”