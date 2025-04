Lacco Ameno: assegnati 15 nuovi loculi cimiteriali

Il Comune di Lacco Ameno ha completato il processo di assegnazione di 15 loculi cimiteriali, nell’ambito del progetto di ampliamento del cimitero comunale. La determinazione n. 263 del 17 marzo 2025, a firma del Responsabile del III Settore, ha ufficializzato l’approvazione dei verbali della procedura e la relativa assegnazione ai cittadini richiedenti. Il progetto trae origine dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 19 aprile 2024, con cui è stata approvata la realizzazione di nuovi loculi.

Successivamente, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di 40 loculi, secondo le linee guida del “Regolamento di polizia mortuaria e delle attività funebri e cimiteriali”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 20 giugno 2023. Alla scadenza del bando, fissata per il 20 febbraio 2025, sono pervenute al Comune 16 richieste di concessione. Dopo le opportune verifiche, 15 istanze sono state ammesse e inserite in graduatoria, redatta in base ai criteri indicati nell’avviso pubblico. L’assegnazione definitiva avverrà con la stipula del contratto di concessione tra i beneficiari e l’Ente comunale.

L’elenco dei cittadini assegnatari include nomi come Gesualda Di Meglio, Santa D’Agostino e Vincenzo Patalano, ai quali sono stati assegnati i loculi numerati dal 69 all’83. Tutte le operazioni sono state svolte in piena conformità con le normative vigenti, garantendo trasparenza e correttezza amministrativa. Il Comune di Lacco Ameno ha pubblicato l’atto ufficiale sull’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, come previsto dalle normative sulla trasparenza e l’anticorruzione.

L’assegnazione dei loculi rappresenta un passaggio fondamentale nella gestione dei servizi cimiteriali del Comune, rispondendo alle esigenze della comunità locale. Il Responsabile del III Settore, Vincenzo D’Andrea, ha confermato la regolarità del procedimento e la corretta esecuzione delle fasi amministrative previste dalla normativa vigente.