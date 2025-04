Ischia e le riforme scolastiche: la dottoressa Chiara Conti guida il Circolo Lettera 150

Il 25 marzo scorso, presso la Scuola Media “Giovanni Scotti” di Ischia, si è tenuto un partecipato incontro organizzato dai dirigenti scolastici dell’Ambito 15 in collaborazione con Lettera 150. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, non solo in presenza ma anche online, a testimonianza del crescente interesse verso il dibattito sulle riforme scolastiche avviate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

La sera successiva, il 26 marzo, lo stesso Ministro ha incontrato una folta delegazione dei Circoli campani di Lettera 150 presso l’Hotel Oriente di Napoli. Tra i presenti anche una rappresentanza dell’isola d’Ischia, guidata dalla dottoressa Chiara Conti, figura di spicco del mondo scolastico locale e attuale coordinatrice del Circolo ischitano di Lettera 150.

La Conti, già dirigente scolastica dell’allora eccellente Istituto Comprensivo Forio 1 — che ha diretto per oltre vent’anni — oggi è tornata a farsi promotrice di innovazione e confronto culturale, dopo aver assistito con preoccupazione al declino dell’istituto in seguito al suo pensionamento.

“La nascita del Circolo Lettera 150 – ha spiegato la dottoressa Conti – risponde a un’esigenza forte proveniente dal mondo della scuola e non solo: quella di confrontarsi sulle riforme promosse dal Ministro Valditara per superare l’immobilismo e il senso di sfiducia che affliggono il sistema educativo.”



Il Circolo intende proporsi come luogo di riflessione e proposta, libero da pregiudizi ideologici, contribuendo con competenza e spirito costruttivo alla trasformazione della scuola italiana.

“In particolare – ha aggiunto – per dare un contributo senza preclusioni, in modo chiaro e onesto, basato sulla mia decennale esperienza. Le cose si migliorano stando dentro i processi, non guardandoli da lontano. E se qualcuno pensa che io possa essere ancora utile, insieme a molti altri colleghi dei diversi Circoli, allora è giusto provarci.”

Tra i temi su cui il Circolo si propone di lavorare vi sono: le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo, l’impatto dell’intelligenza artificiale nella didattica, la gestione del comportamento e della violenza a scuola, il rilancio della filiera tecnico-professionale “4+2”, con un’attenzione particolare all’ambito turistico-alberghiero, strategico per il territorio ischitano.

Cos’è Lettera 150

Lettera 150 è un think tank nato durante la fase più critica della pandemia di Covid-19, con l’obiettivo di proporre un approccio razionale e scientifico all’emergenza sanitaria. Il nome deriva dalla lettera iniziale firmata da 150 accademici e magistrati, numero oggi salito a oltre 250 aderenti provenienti da ogni ambito disciplinare.

Il gruppo, superata la crisi pandemica, ha deciso di restare unito e attivo per promuovere riforme strutturali fondate su competenza, merito ed esperienza. Un orientamento che trova piena sintonia con la visione del Ministro Valditara, il quale ha rilanciato il Centro Studi Lettera 150 su base nazionale a partire da gennaio 2025, promuovendo la nascita di Circoli regionali in tutto il Paese.

La Campania si è mostrata tra le regioni più vivaci: circoli sono nati a Pompei, Caserta, Napoli e Ischia. Questi gruppi stanno offrendo un contributo importante alla consultazione nazionale promossa dal Ministero sull’aggiornamento delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo d’istruzione. La consultazione, avviata in tutte le scuole italiane, sta raccogliendo ampio interesse. In questo contesto, la presenza e il ruolo attivo del Circolo ischitano — e in particolare della dottoressa Chiara Conti — rappresentano un valore aggiunto per il territorio e un’opportunità concreta per contribuire alla costruzione di una scuola più moderna, inclusiva ed efficace.