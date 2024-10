Sanchez: “Onore alla giovane Micri. Abbiamo fatto una bella gara. Ma ora testa al Castelvolturno con umiltà e tranquillità”

Mister Carlo Sanchez, vittoria per 5 a 2 contro un avversario talentuoso come il Micri. Nonostante la giovane età dei giocatori, nati dopo il 2000, hanno tenuto testa a un buon Forio senza mai arrendersi, come aveva previsto nel pre-gara.

“Assolutamente si. Hanno disputato un’ottima partita; sono una squadra eccellente, molto giovane. Tuttavia, è doveroso fare i complimenti a tutti, dalla Presidenza alla società, ai giocatori, allo staff tecnico e all’allenatore Pasquale D’Inverno, un mio caro amico. Abbiamo assistito a una prestazione notevole da parte loro, mentre noi abbiamo giocato benissimo e vinto una buona partita. Ora dobbiamo recuperare le energie e, a partire da lunedì, concentrarci sul prossimo avversario”.

Cinque reti, che avrebbero potuto essere di più, portano molta gioia. Pelliccia è tornato a segnare dopo l’infortunio contro il Pomigliano. Anche giocatori poco utilizzati come Sant’Aniello hanno avuto l’opportunità di giocare, offrendo ottime prestazioni.

“Era importante ottenere un’altra prestazione positiva e continuare sulla scia delle recenti vittorie, compresa la quinta consecutiva. Dobbiamo mantenere questo ritmo. Ho un gruppo di 25 atleti che considero tutti titolari, senza distinzioni tra alternative o riserve. Ogni volta che entrano in campo, dimostrano pienamente il loro attaccamento alla maglia e le loro capacità come calciatori. Oggi ho osservato alcune ottime giocate e buone performance da parte di diversi giocatori. Sebbene non parli mai dei singoli, mi sono piaciuti, in particolare, Mosca e Cittadini. Sono soddisfatto perché siamo una squadra solida e dobbiamo continuare a credere nei nostri mezzi con umiltà e tranquillità”.

Quanto è importante lo staff? Dopo la partita, ho osservato il Preparatore Pesce mentre eseguiva le ripetute con Pistola e Tomasin. Qual è l’importanza di mantenere la concentrazione? È utile eseguire le ripetute subito dopo una vittoria così significativa?

“Ringrazio profondamente il team per il loro supporto costante. Mi sostengono, mi incoraggiano e contribuiscono a mantenermi calmo. Oltre ad essere dei professionisti, sono persone che lavorano con passione per questo sport e che amano Forio e il Real Forio. Questo era uno dei requisiti principali per il rinnovo di quest’anno: desideravo persone che avessero una forte connessione con Forio. Molti di loro sono originari di Ischia e di Forio, e per me è un onore lavorare con loro. È davvero un grande piacere collaborare ogni giorno con queste persone”.

In termini di numeri, questa rappresenta la quarta vittoria consecutiva in casa, con un totale di 12 gol realizzati e una media netta di 3,0. Sono stati subiti i primi due gol della stagione. Tutti questi dati sono positivi; tuttavia, se volessimo cercare un aspetto da migliorare, potremmo notare che il 50% dei gol subiti è arrivato da calci d’angolo. È doveroso riconoscere il merito agli avversari che hanno eseguito degli ottimi schemi su calcio piazzato, sicuramente grazie all’uso di blocchi efficaci.

“Il primo gol è stato particolarmente notevole. Devo ammettere che abbiamo perso una brutta palla a metà campo, il che ha portato al calcio d’angolo da cui è nato il loro gol. Hanno eseguito uno schema con un bel 1-2 e cercato il terzo uomo sul secondo palo in maniera impeccabile. Dobbiamo riconoscere la bravura della squadra avversaria nel creare questa situazione di gioco. È evidente che dobbiamo ancora migliorare; come ho sempre sostenuto, fino al 4 maggio, data dell’ultima partita di campionato, voglio vedere progressi continui. Solo in questo modo possiamo crescere.”

Il prossimo avversario del Real Forio è il Castelvolturno, una squadra di alta classifica. Durante una conversazione con il Presidente, è stato sottolineato quanto sia importante questa partita. Mister Sanchez ha rivolto un invito a tutti i tifosi dell’isola, poiché una forte presenza dei sostenitori potrebbe fare la differenza in questa gara cruciale qui al Calise.

“I nostri tifosi sono un gruppo di persone ci ha mostrato il loro affetto da alcune settimane. Martedì scorso, nonostante la pioggia incessante, sono venuti a salutarci e incoraggiarci, cosa che abbiamo trovato molto gratificante. Noi eravamo sul campo a svolgere il nostro lavoro, quindi era normale che ci bagnassimo, ma la loro presenza è stata particolarmente significativa perché dimostra un attaccamento notevole. Sappiamo quanto sia importante il loro sostegno e come possano rappresentare il nostro dodicesimo uomo, come si dice spesso nel calcio. Crediamo davvero in tutto quello che facciamo e, con il loro supporto, possiamo sicuramente fare ulteriori progressi. Questo è uno degli aspetti più positivi di quest’anno a Forio”.