Forio, arriva la variante anche per via G. Mazzella

Non poteva mancare la perizia di variante anche per i lavori in via Giovanni Mazzella a Forio. Un progetto di recupero e miglioramento della viabilità di quel tratto di lungomare finanziato dal Fondo per gli investimenti nelle Isole Minori per la somma di 441.428 euro. I lavori erano stati aggiudicati a ottobre 2023 alla ditta locale “Murziello Costruzioni di Mendella Antonio” per l’importo di 276.997,19 euro netti, ovvero complessivi 343.127,28 euro.

Ora il responsabile del I Settore ing. Luca De Girolamo ha recepito la proposta del rup arch. Marco Raia sulla necessità della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, la cui natura non è meglio precisata e viene indicato in determina solo il maggior importo dei lavori. I lavori relativi alla variante approvata verranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria alle medesime condizioni stabilite per l’affidamento.

De Girolamo ha anche approvato il nuovo quadro economico. L’importo della variante, peraltro esiguo, ammonta a 29.096,72 euro al netto del ribasso d’asta e dunque il nuovo costo dei lavori arriva a 306.093,91 euro su un importo complessivo di progetto di 403.163,88 euro. Maggiori costi coperti dalle somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante.

In virtù dei nuovi interventi previsti, De Girolamo ha concesso alla ditta una proroga di 25 giorni rispetto al precedente cronoprogramma.