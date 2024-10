Enrico Buonocore: “Tre punti importantissimi in questo momento”

Si torna dalla trasferta più lunga con i tre punti in saccoccia conquistati contro la FC Francavilla nell’a ‘8a giornata del Campionato di Serie D. L’Ischia continua a convincere dopo vittoria con l’Ugento e dopo la buona prestazione con la Nocerina e conferma l’effetto “positivo” del ritorno in panchina di Mister Buonocore.

Tre punti importanti che danno un po’ più di serenità alla classifica

“Sì, era molto importante ottenere un risultato positivo. La concessione del rigore e l’espulsione che ne è seguita hanno reso la partita più semplice per noi e più complicata per loro. Dopo aver segnato, abbiamo gestito bene la situazione e siamo riusciti a segnare un altro gol. Nel secondo tempo, negli ultimi dieci minuti, abbiamo avuto 2-3 opportunità per fare il terzo gol. Tuttavia, considerando la situazione attuale in cui non giochiamo in modo molto sereno, era fondamentale vincere. Questo risultato positivo ci dà morale e ci permetterà di lavorare bene durante la settimana”.

Un commento agli episodi chiave, tra l’altro successi a. Pochi metri da lei, il calcio in rigore sembrava nitido, forse l’espulsione esagerata, e poi l’altro calcio rigore non su fallo su Battista, forse lui anche ci sembrava appunto.

“Ho parlato con il dirigente, il quale non ha negato nulla. Inoltre, quando l’arbitro ha segnalato il fuorigioco, ha emesso un fischio. La palla, respinta dal difensore avversario, è rimasta in gioco; quindi, la decisione del segnalinee era errata. Successivamente, il segnalinee ha alzato nuovamente la bandiera dopo un’ulteriore respinta del difensore, ma eravamo ancora in gioco. Se l’arbitro avesse fischiato, avrebbe sbagliato assieme al segnalinee. Ritengo che abbia fatto bene a contestare la situazione successiva. Nel complesso, credo che l’arbitro abbia arbitrato correttamente oggi, nonostante gli episodi siano stati sfavorevoli. Inoltre, giocare in dieci uomini dopo solo dieci minuti e subire un rigore non è stato semplice ed ha alterato l’andamento della partita. Il rigore era giustificato e l’espulsione era corretta, essendo l’ultimo uomo”.

Mi consenta una battuta, sta mancando il pubblico dell’Ischia perché sappiamo tutti che il Mazzella ora è indisponibile, però, oggi, qua a Francavilla sembrava di giocare a Ischia.

“In questo momento, è evidente che la situazione ha suscitato interesse. Non siamo soddisfatti dei risultati attuali, avendo totalizzato 11 punti, di cui 10 fuori casa e uno in casa. Storicamente, l’Ischia ha sempre ottenuto buoni risultati nelle partite casalinghe. Il nostro campo è stato un vantaggio, ma attualmente non siamo nella condizione ideale. Durante la conferenza stampa di venerdì scorso, è stato detto che ci vorrà ancora circa un mese per sistemare il campo. Questo non vuole essere una scusa, ma il nostro campo è sempre stato importante e la sua mancanza al momento rappresenta una difficoltà”.