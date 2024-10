Mimmo Loffredo, la “Salis” alla foriana. Vi do la casa fuori dalla graduatoria…

Il 15 ottobre, al protocollo del Comune di Forio, viene aggiunta la nota numero 41989/2024 indirizzata alla Acer Campania e al sindaco Stani Verde da parte del consigliere comunale incaricato, Dott. Domenico Loffredo. Leggiamola insieme: “Richiesta per urgente necessità abitativa famiglia indigente con minore a carico. Premesso che una famiglia indigente, residente nel Comune di Forio, con minore a carico, ha rappresentato all’ Amministrazione Comunale e allo scrivente Consigliere incaricato l’estrema difficoltà a trovare un alloggio, dovendo a breve lasciare quello attualmente occupato; Con la presente si chiede a codesta Spett.le ACER la possibilità di occupazione temporanea, da parte della predetta famiglia, della cd “casa murata” ubicata a Monterone in Rione Umberto 1°, di Vostra competenza. Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.”

Una nota che ci ha ricordato le farneticazioni dell’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis che fa delle occupazioni abusive degli alloggi uno vero e proprio “state of mind”. Mimmo Loffredo, ha fatto più o meno la stessa cosa: ha segnalato al sindaco di Forio e all’Acer una coppia di Forio in difficoltà, cancellando, di fatto, tutte le norme che regolano l’accesso agli alloggi popolari. Una sorta di “occupazione istituzionalizzata” degli alloggi in virtù di uno sconosciuto sistema di trasparenza nell’accesso ai beni e ai servizi dello Stato.

Dopo questa richiesta, evidentemente non andata a buon fine, ma non poteva essere diversamente, il gruppo politico di Mimmo Loffredo ha diffuso un manifesto sullo stesso tema: “La coalizione Patto per Forio attraverso l’impegno del consigliere Loffredo INVITA i cittadini a recarsi dal Sindaco se aventi diritto come dalla presente graduatoria per l’assegnazione dell’appartamento murato e libero da alcuni mesi nel Rione Umberto I° non si comprende come mai il Sindaco non ha provveduto sino ad oggi all’assegnazione. Non vogliamo credere che il Sindaco non sappia quali siano le sue competenze vista la nota dell’ACER del 19 agosto inviata al Comune di Forio”.

Il manifesto firmato Francesco Del Deo, Mimmo Loffredo e Mario Savio, affisso impunemente in quel di Forio e segnalato dai cartelli “affissione abusiva”, si ricollega la nota di Loffredo del 15 ottobre. Una storia, questa, che si commenta da sola.

LA REPLICA DI STANI VERDE

All’iniziativa della coalizione “Patto per Forio” non si è fatta attendere la replica di Stani Verde che ha scelto di rispondere sul suo profilo Facebook.

“Si scrive Patto per Forio, si legge “malafede, incoerenza, inaffidabilità, scorrettezza, incompetenza” – si legge nel post. Il salto nel passato, tenebroso, che il Comune di Forio sta vivendo in queste ore ha dell’inverosimile! Affissioni abusive, ingiurie e, soprattutto, la dimostrazione plastica di come chi ha amministrato il nostro comune per 10 anni nel caso di Del Deo e Savio (senza contare le passate esperienze) e 5 anni come il consigliere Loffredo non abbiano la più pallida idea di cosa significhi avere senso delle istituzioni, stima per la cosa pubblica e, soprattutto, rispetto per i tanti cittadini del comune di Forio che vivono in difficoltà. Stiamo vivendo una delle pagine più nere e tristi della nostra storia. Un imbarbarimento del dibattito politico e, cosa ancor più grave, una pagina di pura violenza nei confronti delle procedure pubbliche, della trasparenza e delle pari opportunità per i nostri concittadini”.

Poi il primo cittadino va all’attacco in maniera diretta: “Il consigliere Loffredo, a cui avevo affidato una delega per collaborare con l’amministrazione nella delicata materia della carenza di alloggi si è dimostrato inaffidabile, incompetente ed estraneo da ogni regola della pubblica amministrazione. Lo scorso 15 ottobre, con una nota a sua firma, il consigliere Loffredo chiedeva all’ACER Campania e al sottoscritto la possibilità di affidare un alloggio popolare ad una famiglia da lui selezionata (forse perché suoi elettori, tra l’altro invitati anche allo scorso consiglio comunale per inscenare un siparietto imbarazzante) violando tutte le norme che regolano la materia, le graduatorie in corso e mettendo in imbarazzo la nostra amministrazione nei confronti dell’Agenzia Regionale. Quando Loffredo si è scontrato con la realtà delle norme e con l’impossibilità di rispondere alla sua cambiale elettorale ha inscenato questa pantomima – con tanto di affissione abusiva, imbrattando il paese e costringendoci anche al recupero dei rifiuti – che infanga il buon nome della nostra amministrazione”.

“E’ imbarazzante leggere “lezioni” di pubblica amministrazione – chiosa ancora Verde – da parte di chi, per 10 anni, non è riuscito a cavare un ragno del buco e non ha trovato alcuna soluzione a questa, complicata e difficile, emergenza che tutti ben conosciamo. Hanno avuto 10 anni di tempo per intavolare un rapporto costruttivo con l’ACER Campania e non ci sono riusciti e ora vengono a fare i maestri. Si, di cattiva amministrazione, di malafede, di incompetenza e, soprattutto, di scorrettezza nei confronti dei tanti cittadini di Forio che si trovano in difficoltà con il reperimento di alloggi. Tutto questo è assurdo e inaccettabile!”

Poi Verde ripercorre anche le recenti tappe che lo hanno visto protagonista insieme con Loffredo: “Quando ho affidato la delega al consigliere Loffredo, avevo già previsto questo epilogo, ora sono venuti allo scoperto. Gli è bastato poco per esporsi alla berlina e per rimediare questa magra figura con il popolo di Forio.”

La conclusione è politica: “Nel frattempo, archiviata questa pagliacciata dei consiglieri di minoranza, vorrei rassicurare tutti i cittadini di Forio che non ricorrono alle scorciatoie di Loffredo, Del Deo e Savio che abbiamo già attivato tutti i canali istituzionali con Acer Campania al fine di verificare la correttezza delle graduatorie, la loro regolare applicazione e, nei tempi della pubblica amministrazione, riusciremo anche ad affidare i primi alloggi. Nel rispetto delle regole, con la massima trasparenza e senza fare favoritismi! Questa è la nostra Forio: una Forio libera da certe violenze, che metta al centro – conclude Verde -la correttezza dell’agire amministrativo e possa garantire servizi a chi ne ha davvero bisogno”