Caccia al Tesoro: appuntamento il 1 novembre!

Quest’anno il 1 novembre non prendete impegni la sera perché torna la caccia al tesoro horror con diversi personaggi pronti a farvi spaventare e divertire. Una caccia itinerante, con il patrocinio del comune di Ischia, dove la spunterà chi arriverà a capire il tesoro prima di tutti.

Tante squadre sono già pronte a misurarsi nel risolvere gli enigmi cotti in padella sempre da Michele Di Leva e staff per una serata unica e mai ripetitiva.

“Quest’anno – ci dichiara – abbiamo scelto di radunare e premiare le squadre nel nuovo locale della cooperativa Arkè e Azur village. Siamo sicuri di tenervi tutti insieme anche in caso di pioggia ma dalle previsioni bisogna stare solo attenti alle urla improvvise.

Tanto divertimento ma anche tanto cervello.

In bocca al lupo a chi vincerà la grigliata di carne bagnata da buon vino.

Appuntamento 1 novembre ore 21 via morgioni 90/coop.

(Sotto al parcheggio mercato comunale san ciro)