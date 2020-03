Azionisti… di noi stessi | #4WD

Ricordate quando, parlando dell’Ischia Isolaverde e delle solite collette per rimediare ogni anno il necessaire per l’iscrizione, predicavo ai quattro venti l’azionariato popolare al fine di sostenere seriamente la permanenza della squadra nel calcio professionistico, coinvolgendo tutta la collettività e non pochi quanto ormai introvabili filantropi?

Bene, oggi vorrei che rifletteste sulla medesima necessità della nostra Isola in tempi di #Covid_19. Ogni ischitano di buona volontà, nel suo piccolo, ha il dovere di farsi carico, senza svenarsi ma anche senza sottrarsi a tale obbligo, di una quota parte dell’emergenza vissuta dal sistema sanitario e dal terzo settore. Al “Rizzoli” serve di tutto, ma soprattutto occorrono fondi immediati e sburocratizzati per far fronte a tali esigenze; in molte famiglie, invece, serve semplicemente il piatto in tavola, insieme a molti altri beni di prima necessità.

Ecco, il 4WARD di oggi è dedicato ad un appello: SERVE UNA DONAZIONE, PICCOLA O GRANDE CHE SIA, DA PARTE DI TUTTI. Una goccia per uno non fa male a nessuno e crea una genuina cascata di aiuti a vantaggio della nostra collettività.

Personalmente Vi suggerisco di rivolgerla a favore dell’Ospedale Rizzoli e della Catena Alimentare “Nunzia Mattera”. Ecco come fare:

PER IL RIZZOLI: effettuate un bonifico direttamente all’IBAN dedicato al “Rizzoli” dall’ASL NAPOLI 2 NORD, IT12J0306940103100000300008 con causale “Ospedale Anna Rizzoli” – Ischia. La ricevuta va richiesta inviando i propri dati fiscali via e-mail a giuseppe.balsamo1@aslnapoli2nord.it

PER LA CATENA ALIMENTARE ONLUS: effettuate un bonifico all’IBAN IT61X0306909606100000135923. Aggiungete la causale che preferite. Per ottenere la ricevuta, inviare i Vostri dati fiscali a catenaalimentare@gmail.com

Forza, grande cuore di Ischia solidale! Dimostra che, quando vuoi, sai essere il migliore.