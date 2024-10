Auto: immatricolazioni in crescita, ecco cosa c’è da sapere prima dell’acquisto

Il mercato automobilistico continua a mostrare segnali di ripresa, testimoniati da una significativa crescita nelle immatricolazioni: le iscrizioni rilevate nel mese di giugno 2024 fanno registrare un +15% rispetto a marzo 2023, permettendo al comparto di chiudere il primo semestre con un aumento delle immatricolazioni del 5% rispetto allo stesso semestre nell’anno precedente.

Crescono quindi gli italiani che scelgono di acquistare un’automobile nuova e senza trascorsi, puntando sull’efficienza di un veicolo che non ha avuto precedenti proprietari; tuttavia il ricorso al nuovo non mette al riparo dalle insidie: ecco quindi cosa sapere prima di acquistare una nuova auto e come evitare ogni genere di criticità.

Valutare attentamente il rapporto qualità-prezzo degli optional

Quando si acquista un’auto nuova, la scelta degli optional è fondamentale, dato che possono influenzare significativamente sia il costo finale del veicolo che l’esperienza di guida.

Gli optional permettono di personalizzare l’auto in base alle proprie esigenze, ma non tutti hanno lo stesso impatto in termini di utilità e valore nel tempo. È quindi essenziale valutare con attenzione il rapporto qualità-prezzo di ciascuna soluzione, evitando di optare per caratteristiche superflue che potrebbero far lievitare il prezzo senza un reale beneficio.

Senza dubbio, sarebbe opportuno dare priorità agli optional che migliorano la sicurezza e l’efficienza del veicolo. Tra questi, spiccano i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come la frenata automatica d’emergenza, il rilevamento dell’angolo cieco, o il cruise control adattivo.

Scegliere la classificazione ambientale più vantaggiosa

Prima di acquistare una nuova auto è importante fare attenzione alla cosiddetta categoria Euro del veicolo, una classificazione ambientale che distingue i mezzi di trasporto in base ai livelli di emissioni di CO 2 prodotti, catalogandoli dalla classe Euro 0, quella più inquinante, alla classe Euro 6, quella meno inquinante, che permette anche di richiedere l’Ecobonus fino al 31 dicembre 2024.

Una vettura appartenente alla giusta classe Euro permette di fruire della massima mobilità in tutte quelle città in cui sono previste aree in cui è inibito traffico ai mezzi più inquinanti; di conseguenza, nel caso in cui un eccesso di emissioni possa rappresentare un vincolo alle proprie esigenze di mobilità, prima di acquistare una nuova auto è fondamentale controllare la classe a cui appartiene il veicolo e verificare che sia tra quelle che possono circolare liberamente nelle aree contrassegnate come inaccessibili.

Auto nuova: ottimizzare la spesa dell’RC auto

L’assicurazione auto rientra in quegli aspetti a cui prestare attenzione quando si acquista un nuovo veicolo. Difatti, anche se il premio dell’RCA è strettamente basato sui trascorsi al volante del sottoscrittore, un’automobile di grossa cilindrata può comportare un premio assicurativo maggiore.

Per evitare di superare il budget prestabilito e ottimizzare i costi, prima della stipula è consigliabile valutare diversi preventivi, per esempio procedendo al confronto delle migliori assicurazioni auto su Facile.it, che mette a disposizione un servizio user friendly, rapido e del tutto gratuito.

In fase di calcolo del preventivo è sufficiente inserire la data di nascita del guidatore e la targa del veicolo, andando poi a personalizzare il prospetto andando eventualmente a inserire le garanzie accessorie con cui si desidera ampliare la copertura.

Auto nuove: valutare l’impatto della svalutazione

Ogni veicolo nel tempo è soggetto a una svalutazione, che determina una differenza significativa fra il prezzo di acquisto e quello di rivendita; la svalutazione, naturalmente, è massima per le auto nuove: si stima che ogni vettura appena acquistata possa perdere fino al 25% del suo valore già a distanza di un solo anno dall’immatricolazione e del 63% dopo quattro anni. A questa percentuale bisogna poi aggiungere un ulteriore contributo, calcolato in base ai chilometri effettuati – al variare del tipo di alimentazione – e a una serie di altre variabili che vanno dallo stato della manutenzione a quello della carrozzeria.

Naturalmente, la svalutazione è un aspetto che riguarda tutte le vetture, ma nelle auto nuove può comportare una perdita di valore così repentina da rendere l’acquisto in alcuni casi meno vantaggioso. Tuttavia, a differenza delle auto usate, un’auto nuova permette di fruire di incentivi particolarmente interessanti, nonché della garanzia di non ereditare i problemi meccanici eventualmente causati dalla condotta incauta dei precedenti proprietari.