Atletica, Marathon Club. Pozzuoli ke si muove, Manzi e Scuotto in evidenza

Cinque atleti del Marathon Club hanno preso parte alla terza edizione della “Pozzuoli ke si muove” gara podistica sulla distanza classica dei dieci chilometri con partenza ed arrivo presso la Darsena della cittadina puteolana lungo un percorso prevalentemente pianeggiante ad esclusione di una salita posta all’altezza del terzo chilometro e che ha visto ai nastri di partenza circa trecentoventi atleti. Copertina per Francesco Manzi giunto al traguardo in 41’19” e classificatosi al trentottesimo posto assoluto. Un risultato inaspettato per Francesco tornato ad allenarsi solo da qualche settimana dopo un estate tormentata a causa di una fascite plantare.

A seguire Alessandro Venza contento del suo 42’50” (media 4’16” al km.) e quinto nella ctg SM45 visto che sta effettuando dei notevoli carichi di lavoro in allenamento e ha le gambe imballate. Anche Salvatore Parnolfi sta carburando migliorandosi dopo la gara di Somma Vesuviana in 43’35”. Soddisfatto anche Francesco Monti che ha chiuso in 43’45” al termine di una gara tranquilla che gli ha dato buone sensazioni. Bella prestazione per Diego Scuotto che, dopo essersi ben comportato lungo l’ostico percorso di Ariano Irpino della settimana scorsa, ha tagliato il traguardo in 49’18” ( ad un ritmo inferiore ai 5′ al km.) al termine di una gara dove ha corso i primi sette chilometri veloci con un calo nei tre chilometri finali per le gambe pesanti per lo sforzo della settimana precedente.