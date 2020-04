Associazione Avvenire: Corsi di lingua e di Chitarra on line per trascorrere il tempo durante l’isolamento

Anna Lamonaca | Con la pandemia di colpo la vita sembra fermarsi, tutti in casa, scuole chiuse, varie attività annullate, insomma si vive un’atmosfera irreale, ma necessaria per uscirne illesi. Se ognuno di noi fa nel suo piccolo quello che le regole d’emergenza impongono, sicuramente tra qualche settimana si vedranno gli effetti positivi, ma nel frattempo il rifugio casa deve attrezzarsi sia per coinvolgere i bambini in giochi vari, attività ricreative ed intellettuali, sia per gli adulti che finalmente avranno quel tempo che una vita accelerata non dava. Per fortuna oggi esistono tanti mezzi per poter comunque comunicare, apprendere, scambiare informazioni, competenze, conoscenze, contatti sociali e d’intrattenimento quali telefonini, computer e smartphone. In questi tempi difficili c’è però chi cerca d’organizzarsi, molte cose cambiano, sia le scuole che varie Associazioni si stanno organizzando con il telelavoro e le lezioni on line. A Forio l’Associazione “Avvenire” che si occupa di promozione sociale ed è attiva sul territorio isolano dal 2012, sita in via Tommaso Cigliano si sta anch’essa attrezzando con le moderne tecnologie per poter offrire corsi on line a chi fosse interessato: programmi di ogni tipo, da quelli di lingue straniere, di chitarra, di pittura ecc. La presidentessa ci ha ospitato per raccontarci una ventata di novità e d’iniziative volte proprio ai bambini che nei prossimi giorni resteranno chiusi in casa insieme ai genitori e che necessariamente dovranno organizzarsi per passare il tempo senza ansie e preoccupazioni. In questa strana e difficile situazione quest’associazione ha deciso di venire incontro proprio a quei genitori che hanno l’esigenza di far trascorrere ai loro figli quest’emergenza in modo ludico e sereno. Avvenire ha deciso di progettare attività di vario genere con un unico comune denominatore: quello di diventare un punto di riferimento per la comunità isolana, di questo ne abbiamo parlato con la dottoressa Dina Guagliuolo, Presidentessa dell’Associazione. Dina laureata in riabilitazione psichiatrica e psicosociale è un’educatrice professionale oggi si orienta verso i bambini occupandosi principalmente dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dei bisogni del territorio per quanto riguarda i giovani che si affacciano al lavoro e non solo, e ci racconta: “Ci siamo resi conto che il territorio era carente sulle conoscenze delle lingue straniere per favorire l’accoglienza turistica e quindi abbiamo cominciato anche ad occuparci dei giovani per metterli al passo con i tempi che necessitavano la conoscenza delle lingue straniere, soprattutto dell’inglese, del francese, del tedesco russo e dello spagnolo. In questi giorni i bambini sono a casa ed hanno difficoltà a trascorrere le loro giornate prima cadenzate da tante attività che li impegnavano nel pomeriggio anche presso la nostra sede costretta a chiudere le proprie aule per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, così abbiamo avviato i nostri laboratori di aiuto compiti e potenziamento, di lingua, ma anche di pittura e di chitarra on line. Il progetto “LIBERAmente” che prima si svolgeva in loco presso le sedi della nostra associazione, un laboratorio volto ad insegnare strategie che aiutino a studiare in modo attivo e proficuo, oggi è accessibile on line, si è voluto così promuovere l’autonomia, la partecipazione con l’uso di tecnologie informatiche, di metodologie didattiche attive e di strategie psico-educative al fine di favorire il benessere e la qualità della vita. Grazie alla presenza di personale specializzato, all’uso di queste tecnologie abbiamo dato vita a dei corsi on line con percorsi e strategie di studio funzionali e rispondenti alle diverse caratteristiche dei ragazzi promuovendo così un percorso di autonomia nello studio e nelle varie attività che si possono svolgere comunque da casa. Un servizio innovativo, un laboratorio specialistico capace di coinvolgere e motivare non solo i corsisti, ma anche le famiglie. Un percorso di potenziamento individualizzato attraverso la cooperazione attuabile anche on line con i nostri tutor. Oggi che tutti siamo impossibilitati a partecipare attivamente e di persona direttamente nella nostra sede comunichiamo che tutti i nostri corsi sono attivi sia di potenziamento, che di sostegno allo studio, di lingue che di chitarra, basta contattarci, trovate tutte le info su facebook dove c’è la nostra pagina intitolata “Associazione Avvenire” aperta a tutti e dove potete chiedere ulteriori notizie, sarete i benvenuti in attesa di riaccogliervi alla fine dell’emergenza nella nostra sede”.

Un’iniziativa da applaudire perché chiunque parteciperà avrà la sensazione che forse la vita scorre normale anche stando in casa e, nel frattempo saprà che sta facendo il suo dovere di cittadino.