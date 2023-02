Arresti in SMA Campania, “trema” il dopo frana a Casamicciola: ballano milioni di euro

Ci sono questioni legate all’azione della magistratura che vanno valutate con attenzione. Quella che riguarda gli arresti in casa SMA Campania effettuati l’altro ieri su ordine della Procura di Napoli gettano una luce nuova su quella che è la gestione dei fanghi nel dopo frana di Casamicciola. Il commissario Legnini, come tutti sappiamo, ha riconosciuto alla società della Regione Campania il ruolo di soggetto attuatore degli interventi più importanti sia economicamente sia per la messa in sicurezza del territorio di Casamicciola Terme, ciò non di meno, però, non possiamo non porci qualche domanda sulla tempestività di certi arresti e di alcune accuse mosse che, secondo Il Riformista, il quotidiano italiano più attento alla cronaca giudiziaria e che con il direttore Sansonetti assume una posizione super garantista, fanno riferimento a fatti accaduti prima delle elezioni del 2018.

Secondi i giudici gli episodi di corruzione si sarebbero verificati per pilotare appalti sia presso la Sma Campania, la società in house della Regione Campania per la prevenzione degli incendi boschivi, il risanamento ambientale e il monitoraggio del territorio, che presso il Comune di Napoli.

Fatti lontani nel tempo che, però, diventano attuali – soprattutto a Ischia – se consideriamo il momento ischitano con numerose “somme urgenze” e la grande quantità di danari da dover spendere nel più breve tempo possibile per consentire la ripresa di Casamicciola.

Contro l’azienda della Regione Campania, di chiara estrazione Pd, Alessandra Caldoro, esponente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, nonostante gli errori di nomi (che dimostra la tipica improvvisazione e cialtronaggine della nostra destra) accende una riflessione su Ischia.

«Leggere il nome di Cosimo Silvestro – denuncia la Caldoro – tra quelli degli arrestati oggi nell’ambito dell’inchiesta per appalti truccati della Procura di Napoli sulla SMA Campania, genera forte preoccupazione. La SMA Campania, infatti, è stata nominata da Giovanni Lentini (si chiama Legnini, ndr), Commissario straordinario di Governo, soggetto attuatore di importanti interventi relativi al post sisma (sono post frana, ma non fa niente). Cosimo Silvestro è dirigente della SMA Campania: quale è stato il suo ruolo nei primi interventi per l’emergenza? L’auspicio è che il commissario faccia chiarezza e dissipi le preoccupazioni».

La riflessione sulla gestione SMA e, quella prima ancora di AMCA con alcuni personaggi, diventa attuale e non secondaria. Non a caso, infatti, solo alcuni giorni fa i Carabinieri di Ischia hanno denunciato l’amministratore di una società che gestiva il trasporto dei fanghi perché aveva violato le normative sulla sicurezza del lavoro.

Qual è stato il ruolo di Cosimo Silvestro? Non lo sappiamo. Abbiamo chiesto agli uffici del Commissario Legnini una dichiarazione in tal senso anche se ci sembra pleonastica. Senza voler passare per quelli che in qualche modo fanno i distratti, e volendo rimarcare il nostro essere garantisti sempre, ci chiediamo se non sia necessario un surplus di trasparenza e chiarezza rispetto a quello che già è in corso.