Allerta meteo, domani scuole chiuse sull’isola d’Ischia

I sindaci Enzo Ferrandino, Giacomo Pascale, Giosi Ferrandino, Stani Verde e Irene Iacono hanno già firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i comuni di Ischia, Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Forio e Serrara Fontana.

Nel comune di Barano, invece, le scuole di sabato sono già chiuse quindi al momento non è stata emessa alcuna ordinanza di chiusura. Non è escluso, tuttavia, che nelle prossime ora possa essere emessa un’ordinanza per la disciplina di cimiteri e campo sportivo.

A Lacco Ameno, inoltre, resteranno chiuse solo le scuole medie anche la giornata di martedì 22 ottobre. Pascale, infatti, ha preso atto dell’avviso n. 68/2024 di allerta meteoidrogeologica di tipo arancione per la giornata di domani, con ordinanza n. 29/2024 ho disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, del cimitero comunale e dei parchi giochi di villa arbusto e zona 167 per la giornata del 19 ottobre 2024, a tutela della pubblica e privata incolumità. Si invita la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenziali negli spostamenti. Inoltre, avviso sin da oggi che con ordinanza n. 28/2024 ho dovuto disporre la chiusura del solo edificio scolastico di via Fundera anche per la giornata di martedì 22 ottobre 2024, essendo programmati degli interventi da parte di E-distribuzione con interruzione della fornitura elettrica dalle ore 8,30 alle ore 15,30″.

Le ordinanze in considerazione dell’allerta meteo arancione in programma dalla mezzanotte di oggi prevede temporali anche forti con conseguente possibile dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango nonché la previsione di raffiche di vento molto forti nei temporali risultano i seguenti scenari di evento ed effetti al suolo: