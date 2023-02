Alessandro Caramiello: «Parlamento “unito” per Ischia e le isole minori»

Francesco Ferrandino | Parte da Lacco Ameno il cammino del nuovo intergruppo parlamentare a sostegno delle isole minori. Ieri mattina nella sala consiliare del municipio di Piazza Santa Restituta si sono riuniti tutti i principali attori istituzionali, del terzo settore e del tessuto imprenditoriale e delle professioni dell’isola d’Ischia per la presentazione dell’intergruppo. Un progetto promosso dall’onorevole Alessandro Caramiello, in sala insieme al collega Michele Schiano, che finora ha raccolto l’adesione di circa quaranta parlamentari delle varie forze politiche. A fare gli onori di casa il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, che ha ringraziato i due parlamentari, i quali pur facendo parte di aree politiche diverse (Caramiello nei Cinque Stelle, Schiano in Fratelli d’Italia), hanno voluto unire le forze per supportare e dare maggior voce ai comuni delle isole minori. Lo scopo prioritario dell’intergruppo, come ha dichiarato lo stesso Caramiello, è quello di promuovere l’approvazione di provvedimenti legislativi che riducano il gap tra nord e sud Italia, e i disagi di zone finora penalizzate come le isole.

Un’iniziativa che fa seguito al traguardo ottenuto lo scorso anno della modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità, raggiunto anche grazie al continuo impegno dell’Ancim, l’associazione nazionale delle isole minori presieduta dal sindaco di Forio Francesco Del Deo, che ieri ha ripercorso in sintesi le necessità, i disagi e le istanze delle isole, plaudendo alla formazione dell’intergruppo come mezzo in grado di dare efficacia e concretezza all’azione legislativa, e ridare un futuro all’isola dove i giovani non siano più costretti ad abbandonarla, ma abbiano possibilità di occupazione. Anche Irene Iacono, prima cittadina di Serrara Fontana, ha partecipato alla presentazione sottolineando l’importanza di una concertazione interisolana, indispensabile per raggiungere gli obiettivi comuni.

Che l’intergruppo non sia solo un mero auspicio, ma un mezzo concreto per affrontare i tanti problemi cronici dell’isola, lo ha sottolineato l’onorevole Schiano, il quale ha annunciato che entro un mese si procederà a livello parlamentare per inserire tra le priorità la stabilizzazione della sede giudiziaria isolana: una tematica sempre più di attualità, anche dopo l’ultima proroga annuale ottenuta in extremis.

Caramiello ha suggellato la mattinata illustrando alcuni dei molteplici obiettivi alla base dell’intergruppo: il rilancio del turismo, ha spiegato il parlamentare, passa attraverso una serie di proposte di legge per rendere concreta la previsione dell’articolo 119 della Costituzione, valorizzando le tante eccellenze di quella che resta una perla del Golfo di Napoli. L’onorevole ha ricordato anche la recente visita del ministro Santanché, la quale si è chiesta perché Ischia non sia già adesso una destinazione turistica invernale, e non solo estiva, riproponendo la questione di una destagionalizzazione finora inseguita più nelle parole che nei fatti. Nei fatti, l’intenzione si tradurrà in una proposta di legge in grado di far affluire maggiori risorse economiche verso l’Italia meridionale e verso le isole minori, modificando una norma in tal senso che già esiste da alcuni anni e dotandola di un effettivo controllo tramite puntuale rendicontazione da parte del governo in aula.

Il rilancio dell’isola, secondo Caramiello, passa dunque per una maggiore e costante attenzione legislativa, ancora più necessaria dopo i momenti drammatici del sisma e dell’alluvione che nell’ultimo quinquennio hanno colpito l’isola, e Casamicciola in particolare: l’intergruppo sarà infatti uno strumento di vicinanza ai cittadini isolani, che potranno far sentire la propria voce in maniera molto più efficace: «Non faremo spegnere i riflettori sull’isola, siamo qui con gli isolani e lavoreremo costantemente per il bene della collettività locale», ha dichiarato a fine incontro l’onorevole Caramiello.

Non è mancata la voce del settore imprenditoriale locale, con l’ingegner Giancarlo Carriero, patron dell’hotel Regina Isabella e presidente della sezione turismo dell’Unione industriali di Napoli, che ha sostenuto l’importanza della promozione di un turismo ecosostenibile, in armonia con le ricchezze ambientali di cui l’isola è piena, con Marco Bottiglieri in qualità di coordinatore regionale di Assoturismo confesercenti e con Benedetto Valentino, patron del Premio Internazionale Ischia di giornalismo che ha citato una antica locuzione latina: “Facta, non verba”, intendendo cioè che il tempo delle parole è finito, e che occorrono leggi chiare e atti, in quanto non basta più ottenere un finanziamento se non si mette mano alle leggi che consentono un patto chiaro tra stato e cittadini.

La presentazione di ieri era stata preceduta da una breve conferenza stampa del Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini che ha illustrato le nuove ordinanze, dialogando con la stampa e i cittadini soprattutto in relazione all’opera di dragaggio del porto di Casamicciola, che punta a rimettere in funzione lo scalo portuale per l’inizio dell’estate. Un traguardo impegnativo, difficile, ma non impossibile.