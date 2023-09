Abusivismo a Procida. Denunciato un 64enne

Abusivismo. A Procida i carabinieri e il personale dell’ufficio tecnico comunale hanno denunciato un 64enne del posto. L’uomo aveva ampliato abusivamente la propria abitazione realizzando muri di contenimento in lapil-cemento con annesse scale per una superfice complessiva di 140 mq circa e una baracca costituita da pali e travi in legno, racchiusa da teli in plastica e pannelli in legno, per una superfice complessiva di 10 mq circa. Il tutto, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, è stato sequestrato.