Abbigliamento e biancheria intima: perché è importante scegliere quelli giusti

I fastidi intimi riguardano moltissime donne, che spesso si trovano a dover affrontare prurito, bruciore ed altri sintomi che provocano disagio e alla lunga compromettono la stessa qualità della vita. Le zone intime sono infatti molto delicate e non è raro che vadano incontro ad irritazioni se non addirittura infezioni come la candida, che spesso ha carattere recidivo e diventa un vero e proprio problema. Quello che però molte donne ignorano è che non basta preoccuparsi di una corretta igiene intima per prevenire disturbi e fastidi: anche ciò che si indossa può fare una grande differenza. Scegliere un abbigliamento ed una biancheria adeguati è quindi fondamentale, specialmente per coloro che sono soggette ad irritazioni.

Se ti capita spesso di avere prurito, bruciore o anche semplicemente di avvertire un certo fastidio nelle zone intime, ti conviene dunque prestare attenzione a questo aspetto. Molte donne sono riuscite a risolvere i propri problemi semplicemente cambiando biancheria.

Come scegliere la biancheria intima

La biancheria intima svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione di irritazioni, infezioni e fastidi nella zona dei genitali. Parliamo infatti di capi che entrano direttamente in contatto con le parti intime, che come sappiamo sono molto delicate. È sempre consigliabile evitare di indossare slip in microfibra e preferire la biancheria in cotone, perché questo è un tessuto naturale in grado di facilitare la traspirazione. Inoltre, gli indumenti sintetici possono creare irritazione dunque non sono il massimo.

Attenzione a proteggi slip e assorbenti interni

Durante il ciclo mestruale, ci sono donne che utilizzano assorbenti e proteggislip di scarsa qualità che favoriscono l’insorgere di irritazioni e prurito intimo. Conviene sempre scegliere prodotti che siano in grado di favorire la traspirazione, cambiandoli di frequente per mantenere le parti intime il più asciutte possibile. Anche gli assorbenti interni possono creare molti problemi ed irritare la vagina causando problematiche di vario tipo, soprattutto se realizzati in materiale sintetico. Particolarmente consigliati sono quelli in cotone prodotti da Saugella, che svolgono anche un’azione antibatterica, antimicotica ed antinfiammatoria. Trovarli al supermercato è alquanto difficile e non sempre sono disponibili in farmacia. Se vuoi provarli, segui il nostro consiglio: acquista assorbenti interni Saugella su Farmaciauno.it e potrai riceverli direttamente a casa!

Ricorda inoltre che gli assorbenti interni devono essere utilizzati solo nei giorni del ciclo e non in quelli precedenti. Rischiano infatti di irritare inutilmente la vagina, creando una secchezza eccessiva ed alterando l’equilibrio della flora batterica.

Pantaloni troppo stretti? Meglio evitarli

Oltre alla biancheria intima, anche i pantaloni possono creare problemi alle parti intime perché se sono troppo stretti favoriscono sfregamenti e conseguenti irritazioni. Per questo è sempre consigliabile evitare i modelli eccessivamente fascianti o almeno alternarli ad altri più comodi, soprattutto nei giorni del ciclo mestruale. Sono diverse le donne che hanno sofferto per mesi di fastidi e pruriti intimi e che sono riuscite a risolvere il problema semplicemente indossando un abbigliamento più comodo e meno stretto. Lo stesso discorso vale anche per le calze di nylon, che si possono mettere senza problemi ma alternandole. L’importante insomma è non esagerare e cercare il giusto equilibrio anche nell’abbigliamento, perché se si indossano tutti i giorni pantaloni troppo stretti aumenta il rischio di soffrire di irritazioni ed altri disturbi intimi, molto fastidiosi.

Perizoma: i nemici delle parti intime

Per quanto possano offrire vantaggi dal punto di vista estetico, i perizoma sono dei veri e propri nemici delle parti intime. Non coprendo interamente l’area dei genitali infatti sono meno igienici e causano spesso irritazioni ed infiammazioni. Se proprio non puoi farne a meno, scegli quelli in cotone che sono più traspiranti ed alternali con slip tradizionali almeno quando sei in casa.