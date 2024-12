A Procida nasce il nuovo Napoli Club 3.0: festa per i tifosi azzurri

Procida si prepara a vivere una giornata speciale, all’insegna della passione e dell’orgoglio per i colori azzurri, con l’inaugurazione del nuovo Napoli Club Procida 3.0. L’evento, che si terrà presso la nuova sede in Via Giovanni da Procida, domenica prossima, rappresenterà un momento di grande aggregazione per i tifosi dell’isola e non solo.

La cerimonia sarà impreziosita dalla presenza di un’ospite d’eccezione: Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito, il giovane tifoso napoletano tragicamente scomparso e oggi simbolo universale di amore per il calcio e di lotta contro ogni forma di violenza.

Il nuovo Napoli Club, fondato nel 2013 in ricordo di due figure amate dalla comunità locale, Gennaro Schiraldi, scomparso prematuramente, e Francesco Barone, sarà non solo un punto di ritrovo per i sostenitori della squadra partenopea, ma anche uno spazio simbolico dove coltivare valori come l’amicizia, la solidarietà e il rispetto.

“Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto – dice Antonio Meglio Presidente del Club – Grazie a chi ha creduto in questa idea e a chi continuerà a sostenerci. Perché il Napoli non è solo una squadra: è la nostra casa, è la nostra famiglia”.

Durante la cerimonia inaugurale, verrà tagliato il nastro per sancire ufficialmente l’apertura del club. Non mancheranno momenti di festa, con il brindisi inaugurale e la condivisione di ricordi legati alla storia della SSC Napoli, la squadra che rappresenta per milioni di tifosi un simbolo di identità e appartenenza.

La presenza di Antonella Leardi darà ulteriore significato all’evento: il suo impegno costante per promuovere un calcio più sano e lontano dalla violenza sarà un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport come veicolo di valori positivi.

Il Napoli Club Procida si propone di diventare un punto di riferimento per i tifosi dell’isola, un luogo dove vivere insieme le emozioni delle partite, ma anche dove costruire legami e tramandare la passione per il Napoli alle nuove generazioni. Un club che nasce con una doppia missione: tenere viva la memoria di chi non c’è più e alimentare il senso di comunità attraverso l’amore per la squadra azzurra.

La giornata si preannuncia ricca di emozioni e significati, un’occasione unica per sottolineare quanto il Napoli vada oltre il calcio, rappresentando una vera e propria famiglia. Per tutti i tifosi, sarà un momento da condividere con orgoglio e partecipazione, nel cuore pulsante della fede azzurra