A Forio lo splendido bacio tra la Luna e Venere, il Pianeta dell’Amore

Peppe Trani ha immortalato la splendida congiunzione astrale tra la falce di Luna crescente e Venere. Subito dopo il tramonto di oggi, martedì 5 novembre 2024, è stato possibile ammirare nel cielo una bellissima congiunzione astrale tra la falce di Luna crescente e Venere. Lo spettacolo astronomico è stato visibile dalle 17:00 fino alle 19:00, quando il “Pianeta dell’Amore” tramonterà nel cielo occidentale.

Il pianeta Venere è perfettamente visibile al tramonto, trattandosi del terzo oggetto più luminoso della volta celeste dopo il Sole e la Luna. Riconoscerlo sarà semplicissimo, non solo per l’inconfondibile luminosità – che lo fa brillare nel cielo come un diamante scintillante – ma anche per la vicinanza alla Luna. Venere comparirà alla destra del satellite naturale della Terra. Entrambi i corpi celesti saranno incastonati tra la costellazione del Sagittario e quella dell’Ofiuco, una porzione ricchissima di affascinanti oggetti del profondo cielo.

La Luna è visibile come una splendida falce crescente; a tal proposito ricordiamo che la fase di Primo Quarto è atteso per le 06:56 di sabato 9 novembre, mentre il plenilunio – la Superluna Piena del Castoro – è previsto alle 22:28 del 15 novembre, come riportato dalla UAI. Il pianeta e la Luna viaggeranno fianco a fianco per un paio d’ore, molto bassi sull’orizzonte occidentale. Più in alto è ancora presente la famosa “cometa del secolo”, ormai visibile solo attraverso strumenti ottici e fotografia a lunga posa.