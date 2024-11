A chi ha “consegnato” Giosi? | #4WD

Il 22 ottobre scorso, a proposito di Giosi Ferrandino, scrissi: “Corre voce, infatti, che a un ventennio dal suo passaggio da Forza Italia al centrosinistra nell’accezione più ampia del termine che, per questo, include anche Italia Viva (Renzi) e Azione (Calenda), Giosi abbia flirtato di recente con il coordinatore campano azzurro Martusciello per un suo rientro in grande stile tra i berlusconiani, che intanto passerebbe per l’ottenimento di un incarico che lo riporta dalla finestra al Parlamento Europeo in una non meglio definita commissione o gruppo di lavoro.”

Al mio editoriale, il diretto interessato non ha inteso replicare o smentire. Ma ecco che solo due giorni fa, il nostro diffondeva un comunicato stampa del seguente tenore: “Con l’avvicinarsi della prossima Legge di Bilancio ho personalmente consegnato, presso la Camera dei Deputati, alcuni emendamenti per ottenere più risorse per i ristori alle attività economiche danneggiate e per i sostegni ai nostri concittadini colpiti prima dal sisma del 2017 e poi dall’alluvione del 2022. Ho espresso un sincero apprezzamento al Governo per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra isola, attraverso la previsione di fondi e interventi nella prossima finanziaria, ma ho anche presentato degli emendamenti affinché il tessuto imprenditoriale e commerciale, nonché le famiglie colpite dai tragici eventi, possano ricevere un ulteriore supporto concreto.”

Purtroppo per Giosi Ferrandino, io so interpretare alla perfezione il suo politichese. Il sindaco di Casamicciola, tenuto conto che a nessun titolo potrebbe presentare emendamenti alla Camera, parla scientemente di “consegnato”. Ma consegnato… a chi? Chi sono i suoi attuali referenti in Parlamento e, più specificatamente, a quale partito appartengono? Al vecchio PD, a Italia Viva, ad Azione o, come da me ampiamente anticipato sin da giugno, a quella Forza Italia che a differenza di Fratelli d’Italia gli avrebbe già da tempo aperto le porte per l’ennesimo salto della quaglia da sinistra a destra passando per il presunto centro? La risposta potrebbe provenire dalla composizione dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” a cui Giosi si riferisce nel comunicato, la cui segretaria è l’On. Annarita Patriarca di Forza Italia, da sempre legata al coordinatore regionale ed europarlamentare azzurro Fulvio Martusciello. Ergo, uno più uno sembra ancora una volta uguale a due!

E pensare, sempre a proposito di faccia di bronzo e salti della quaglia, che basta spendere pochi minuti a googlare un po’ per scoprire, fino alla sua ultima campagna elettorale, quanta peste e corna Giosi ha cantato contro il Governo Meloni che oggi, invece, non esita ad apprezzare pubblicamente. Della serie: “Chisto è l’omme, e dance ‘u nomme”. Intanto…