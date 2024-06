“789m per amarsi”: la festa del “bacio”sulla vetta del Monte Epomeo

Sabato 22 Giugno, l’associazione Associazione Legami e Radici, ha organizzato un evento per celebrare l’amore in ogni sua forma con un evento totalmente gratuito in uno dei posti più romantici della nostra isola: la vetta del Monte Epomeo.

Qual è il simbolo indiscusso dell’amore? Ma il bacio, naturalmente! Da sempre celebrato in poesie e romanzi ed immortalato in quadri, sculture e fotografie, il bacio è il gesto più dolce e intimo per esprimere il nostro affetto. Per questo abbiamo deciso di lanciare il nostro secondo contest fotografico, nell’ambito dell’evento “789m per amarsi”.

Il punto d’incontro è presso “Miscillo sapori e…”, alle ore 18.00. Da qui, partiremo insieme alla guida escursionistica ambientale Giovanni Cricco per raggiungere l’Eremo, che per l’occasione rimarrà aperto al pubblico. Chi arriverà più tardi potrà raggiungere la vetta in autonomia. Arrivati a destinazione si potrà immergersi nella natura, lasciarsi incantare dalla bellezza della vetta e riprendere fiato tra addobbi a tema e gli stand di Monti Artigianato (Pasquale Monti), Apicoltura Cuore D’Ape azienda agricola, Le Creazioni di Rossy (Rossella Pia Trofa) e Regina dei Fiori.

L’attrice Milena Cassano narrerà una suggestiva storia d’amore legata alla toponomastica del Comune di Serrara Fontana, accompagnata dal corpo di ballo di “La Magia della danza” di Mary Sportiello. Presso il ristorante “La Grotta Da Fiore” un aperitivo unico mentre ammireremo il tramonto. Il sottofondo musicale sarà realizzato da Fabio Monti, tante attività a tema e altre sorprese contribuiranno a rendere la serata indimenticabile!

La prenotazione è obbligatoria! I posti sono limitati, quindi assicurati il tuo entro il 19 Giugno a questo link: https://forms.gle/nA7ZbdvLEoN76DAo6

Non perdere questa occasione! Unisciti a noi e rendi speciale l’inizio della bella stagione con una serata dedicata all’amore!

E se vuoi vincere un aperitivo per due al Beef Bar Luamè, partecipa al concorso fotografico “L’amore… in un bacio!”. Trovi il regolamento qui: https://forms.gle/C5YKXm6dLhpwdPEj6