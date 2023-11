4 novembre, le celebrazioni a Forio

Oggi, sabato 4 novembre 2023, si celebra la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia. Anche Forio ha tributato il dovuto riconoscimento in occasione di questa data.



Di seguito, il personale ringraziamento del sindaco alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, nel ricordo dei nostri eroi:



“Siamo qui oggi per ricordare chi ha sacrificato la sua vita per noi. I nostri padri si sono sacrificati per la patria per donarci la libertà e la democrazia. In ciò, oggi più che mai è doveroso ringraziare le Forze dell’Ordine: donne e uomini che, nel solco tracciato dai nostri caduti, ci garantiscono quella libertà pagata a così caro prezzo.”

Foto Maurizio Bernocchi