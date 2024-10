1a Categoria. Lacco, si torna alla vittoria. Primo stop per il Panza

Lacco Ameno – Sanità 2019 1-0

R. Qualiano -Virtus Panza 3-1

1a Categoria – Girone B – 3a gioranta

Giornata dolceamara per le squadre isolane impegnate nel girone B di Prima Categoria. Il Lacco Ameno ha battuto di misura il Sanità United, mentre il Virtus Panza è caduto tra le polemiche sul campo del Rangers Qualiano. I rossoneri di mister Iovine hanno prevalso tra le mura amiche del “Di Iorio”, nonostante abbiano giocato in inferiorità numerica nella parte finale della partita. Al 75′, infatti, i lacchesi hanno dovuto concludere la gara in dieci uomini a causa della doppia ammonizione subita da Ciro Saurino. Tuttavia, questo non ha impedito al Lacco Ameno di conquistare i tre punti grazie all’autogol di Ciro Cuomo che ha deciso la sfida.

Al “Santo Stefano” di Qualiano, invece, la partita tra i padroni di casa e il Virtus Panza si è conclusa in un clima di polemiche. Dopo essere passati in vantaggio subito con Kevin Costanzo, i giallorossi hanno risposto alla mezz’ora grazie al gol di Emanuel Raia. La partita sembrava ormai destinata a concludersi con un pareggio, ma al 93′ un episodio controverso ha cambiato le sorti del match. Il Lacco Ameno, per soccorrere un proprio giocatore infortunato, ha messo il pallone fuori, ma i Rangers Qualiano, invece di restituire la palla, hanno proseguito l’azione e segnato il gol del 2-1. Tra le vibranti proteste del Panza, i padroni di casa hanno trovato anche il gol del definitivo 3-1.