Voi avreste potuto farlo. Io l’ho fatto! | #4WD

Che ne pensate della campagna pubblicitaria del Ministero del Turismo che promuove l’Italia con la Venere di Botticelli a mo’ di influencer? Per me è il classico uovo di Colombo, l’intuizione semplice ma geniale e ben riuscita per iconizzare il nostro Paese agli occhi di potenziali visitatori (nuovi e abituali) da ogni parte del mondo, abbracciando un pubblico dal target sempre più ampio e, soprattutto, includendo i più giovani sia sotto il profilo culturale che del linguaggio alla portata del loro interesse.

Daniela Santanchè, titolare del dicastero di Villa Ada, sta dimostrando senza mezzi termini di essere donna del fare anche nel suo nuovo ruolo politico, interpretando alla perfezione la figura di ministro con tanto di portafoglio e portando avanti alla grande il compito di rilanciare questo comparto così cruciale dell’economia di casa nostra.

E il paragone con l’episodio attribuito al noto esploratore genovese non è casuale, nel senso che non è solo la validità di un’idea semplice ed attuale del noto gruppo pubblicitario Armando Testa come “Open to meraviglia” a renderne efficace il mood creativo. Il fatto stesso che ne stiano parlando in tanti e che, come al solito, i detrattori non mancano né tra i soliti noti della politica né tra gli addetti ai lavori della pubblicità e, men che meno, da un inatteso fuoco amico, è la dimostrazione perfetta di quanto la campagna in questione abbia fatto centro alla grande.

Ed è proprio nel modo in cui la Santanchè ha replicato senza risparmiare la sua consueta sicurezza di sé alle critiche del sindaco di Firenze Nardella che viene fuori il senso del mio accostamento. Perché, come quando Cristoforo Colombo rispose alle critiche dei suoi oppositori che sminuivano la grandezza delle sue scoperte in occidente alterando la forma dell’uovo e lasciandolo ritto sul tavolo e rispondendo loro “Voi avreste potuto farlo. Io l’ho fatto.”, anche l’ottimo ministro ha invitato Nardella a ricordarle in che modo, nel corso del suo mandato, ha mai promosso l’immagine della sua città in giro per il mondo.

Bravo il “mio” ministro!