Il Comune di Serrara Fontana incrementa l’organico. Irene Iacono assume, via al concorso!

Contratto part-time a tempo indeterminato per un istruttore da assegnare al Settore Economico-Finanziario. Irene Iacono assume. Il Comune di Serrara Fontana ha infatti bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore dei servizi amministrativi contabili, area degli istruttori, da assegnare al III Settore Economico – Finanziario.

La procedura che prende il via si ricollega alla delibera di Giunta che ha approvato la programmazione assunzionale relativa agli anni 2023/2025. Il bando pubblicato dalla responsabile del III Settore Servizio Finanziario Rag. Lucia Cenatiempo riporta che «la selezione avrà luogo a seguito dell’esito negativo della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.», inerente la mobilità. Avvertendo che «l’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio».

Il titolo di studio richiesto è il diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale che consenta l’accesso alle facoltà universitarie. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e inviate sul portale “InPA”, «esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma unica di reclutamento» e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30mo giorno successivo a quello della pubblicazione sul portale InPA. L’esame sarà composto da due prove scritte e una orale, ma «qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi e comunque nel caso in cui siano superate le 50 domande ammesse, le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva».

La graduatoria finale di merito stilata al termine della procedura «resterà valida per il tempo stabilito dalle norme vigenti al momento dell’approvazione della stessa e, nel medesimo periodo, potrà essere utilizzata dal Comune di Serrara Fontana per la copertura di posti di pari categoria e profilo professionale a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale. Attualmente, le graduatorie concorsuali hanno validità biennale a far data dall’approvazione della graduatoria medesima». Inoltre «l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, successivamente alla pubblicazione del presente bando nonché alla formazione ed approvazione della graduatoria finale di merito, può autorizzare l’utilizzo della stessa da parte di altri Enti che ne facciano formale richiesta».