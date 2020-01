Vitale Pitone: “CoronaVirus, controlli ai porti: la prevenzione salva la vita”

A seguito delle preoccupanti notizie riguardo il diffondersi del CoronaVirus, Vitale Pitone dichiara: “Visto oramai che questo Virus è arrivato in Italia, io propongo ed invito a tutte le autorità competenti di controllare sui porti della terra ferma (Napoli ecc) tutti i passeggeri che intendono imbarcarsi per visita, vacanza o altro, sulla nostra Isola d’Ischia; NON si può sottovalutare nessuna IPOTESI.

n. b. :

Non si vuole fare allarmismo ma la prevenzione salva la VITA.”