Vincenzo Platone: «Arbitraggio? Ho davvero poche parole per descrivere quello che ho visto oggi…»

Dopo un lungo abbraccio con Mister Citarelli, l’allenatore del Quarto Afrograd, Vincenzo Platone, arriva in sala stampa con le idee ben chiare.

Mister Platone, ex Ischia, qui a Forio che vince 3-1. Da parte vostra una buona gara nei primi trenta minuti in cui l’avete tenuta da un punto di vista tattico? Poi il risultato sbloccato sul calcio piazzato e una disattenzione che ha influito sul 2-0. Ripresa ottima per i 20 minuti, ma poi è c’è stato solo il Forio

“Abbiamo incontrato una squadra molto forte. Non posso dire niente ai miei ragazzi perché hanno fatto una prestazione incredibile, chiaramente fino al gol dell’uno a zero. Possiamo dire che non c’è la fallo, ma anche in occasione del secondo gol c’è una trattenuta su Palumbo, però l’arbitro ha visto diversamente. Poi è chiaro che se vai sotto di 2-0 cambia un po’ l’inerzia della partita e anche se siamo rientrati subito nel secondo tempo e abbiamo avuto varie occasioni per pareggiare non era facile. Abbiamo preso gol su palla inattiva e diciamo che ci siamo un po’ spenti.

Qual è il Quarto che ci dobbiamo attendere per le prossime gare

Quello che iniziato bene la prima parte della gara. Ripeto, quando poi ci sono episodi che ti mandano sotto, cambiare l’inerzia della partita non è facile. Nel secondo tempo abbiamo iniziato con un piglio migliore e abbiamo trovato subito il gol. L’inerzia è cambiata e fino al 3-1 eravamo in partita e potevamo anche pareggiare.

Mister, ad un certo punto, sembrava dei cartellini gialli, erano quasi un bonus come nella pallacanestro. L’arbitro ha iniziato a fischiare e ad alzare gialli ad ogni fallo. E anche lei è stato destinatario di un’ammonizione. Cosa le ha detto l’arbitro? Perché è stato ammonito?

“Io non ho molte parole per descrivere quello che ho visto oggi. Non mi fate andare oltre. Diciamo che ci sono state scelte discutibili anche dall’altra parte e non solo a sfavore nostro. Chiaramente quando gli episodi sono andati a sfavore nostro, gli avversari ci hanno fatto gol. Partiamo da questa considerazione che ci penalizzati”

Com’è ritornare sull’isola dopo il suo passato con l’Ischia di 10 anni fa nella stagione 2013 e la vittoria del campionato di serie D?

Tornare ad Ischia mi emoziona sempre. Mi vengono in mente ricordi di una cavalcata fantastica però da allenatore è tutto diverso. Diciamo che si stava meglio da calciatore.

Sta seguendo l’Ischia in serie D?

“Poco perché sono molto concentrato sul nostro campionato e sulla mia squadra. Sono sincero, però chiaramente faccio un grosso in bocca al lupo perché è un’isola bellissima che merita tanto.”

E per quanto riguarda il vostro campionato? Alla luce del risultato di oggi e dei tre pareggi consecutivi e dello stop di Capri, qual è l’obiettivo da qui alle prossime?

“L’obiettivo nostro resta la salvezza. Chiaramente le squadre non si salvano ad ottobre e si salvano ad Aprile magari all’ultima giornata sperando senza passare per i play out. C’è da lavorare, c’è da mettersi sotto, c’è da continuare come stiamo facendo perché ripeto, la prestazione di oggi è stata incredibile e contro una squadra molto forte.”