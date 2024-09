V. Francavilla-Ischia Calcio 4-0. La cronaca

Seconda sconfitta consecutiva per l’Ischia Calcio che cade al cospetto della Virtus Francavilla, squadra accreditata alla vittoria del campionato. Partono forte i pugliesi che al 9’, sbloccano il punteggio sugli sviluppi di un calcio di punizione: indecisione di Zandri che non blocca la sfera, Taurino da due passi realizza l’1-0. L’Ischia accusa la rete dello svantaggio e rischia in più circostanze nuovamente la capitolazione.

Al 15’ è il palo a dire di no a Sosa. Al 26’, Marconato recupera una palla e con un azione personale arriva alla conclusione che viene deviata sulla parte esterna della rete. Cinque minuti dopo, i biancoazzurri sfiorano il 2-0: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gjonaj va alla conclusione, Giacomarro si immola e mette la palla in corner. La Virtus Francavilla spinge con la squadra di Corino che appare nervosa e fa incetta di cartellini gialli: Pastore (ad inizio partita), Giacomarro e Mattera Giuseppe.

I gialloblù tentano una reazione ad inizio ripresa. Al 46’, ci prova Maiorano con una conclusione dai venti metri in controbalzo, palla sul fondo. Al 52’ arriva il raddoppio del Francavilla: il neo entrato Ceesay sradica la palla a Maiorano e serve Sosa, bravo a vedere sulla sinistra la sovrapposizione di Taurino che dinanzi a Zandri non sbaglia.

Al 55’, palla in profondità per Battista che sguscia sulla destra e mette in mezzo una palla pericolosa che viene respinta dalla difesa locale. La squadra di Ginestra riparte velocemente con Sosa che chiama all’intervento Zandri. A metà ripresa, Sosa, approfittando di due disattenzioni difensive realizza una doppietta e chiude il match. Negli ultimi quindici minuti, Arrighini e Taurino rischiano di timbrare la quinta rete. Per l’Ischia, nel recupero, una conclusione di Arcamone termina di poco sul fondo.

Nel prossimo turno, l’Ischia Calcio ospiterà il Città di Fasano. Martedì sarà resa nota ufficialmente la sede dell’incontro.