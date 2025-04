Manfredonia alle spalle, l’Ischia riparte e punta al Gravina: gialloblù attesi ancora in Puglia

Dalla sconfitta del Miramare a una nuova trasferta pugliese, ancora importante per la volata salvezza. A Manfredonia è arrivata una brutta sconfitta che ha rievocato qualche amaro ricordo degli ultimi tempi, in una stagione tribolata per i colori gialloblù. L’Ischia Calcio, però, ha subito l’occasione per riscattarsi e per dare lo sprint finale verso il traguardo: l’obiettivo è lì, a pochi passi, ma per raggiungerlo sarà necessaria una prestazione diversa rispetto all’ultima vista.

Il viaggio degli isolani prosegue a Gravina, sul campo di un avversario che ha due punti in meno in classifica ed è chiamato a rifarsi dopo il ko di Francavilla in Sinni. Nuovo scontro diretto per la formazione di Antonio Foglia Manzillo, che in trasferta non vince da quasi quattro mesi (l’ultima volta risale al 15 dicembre, in occasione dell’1-0 rifilato alla Palmese al Comunale). Da quel momento il gruppo ha collezionato soltanto due punti nelle sei partite giocate lontano dall’isola.

Archiviata la sconfitta di Manfredonia, l’Ischia è tornata ad allenarsi agli ordini dello staff tecnico e ha ripreso la preparazione in vista del prossimo appuntamento stagionale. Dubbio modulo e lavoro sulla tenuta mentale, oltre a migliorare la struttura atletica della squadra: l’allenatore si concentrerà su questi aspetti nella settimana che porta alla sfida di Gravina. Al Miramare non ha funzionato nulla e per il mister è stata la peggior prestazione da quando ha ereditato il posto di Corino. Reparti non collegati bene, poca lucidità in fase di costruzione e tante difficoltà sugli esterni, dove Colella e D’Anna hanno dovuto fare i conti con il dinamismo di Calemme e soci. Anche la difesa, con poche alternative a disposizione, considerata la squalifica di Chiariello e la forma non ottimale di Errico, è andata in crisi più volte e qui c’è stata la bravura dei sipontini, che non hanno dato riferimenti. Sottotono e nervoso il centrocampo isolano: le bocciature in mediana hanno influito sulla prova dell’attacco, servito male e col contagocce. Di conseguenza, per Talamo e Piszczek è stata una domenica da incubo.

Foglia Manzillo, che ritrova proprio Chiariello in difesa e valuta le condizioni di Onda, può confermare il modulo utilizzato al Miramare o pensare a un ritorno al doppio trequartista in supporto alla punta. Diventa cruciale l’utilizzo di Talamo che, nel corso della stagione, ha dimostrato di avere le capacità di occupare più posizioni nel reparto offensivo. Tutto ruota attorno alla presenza di Onda, per la quota 2006: con il laterale sinistro in campo, Foglia Manzillo potrebbe avvicinare Giacomarro a Vrdoljak, con uno tra D’Anna e Trofa da sottopunta.

In caso di forfait dell’esterno, Bisogno potrebbe scalzare Desiato e trovare spazio tra le linee. Ipotesi di metà settimana che il tecnico valuta, anche se ripartire dalle certezze sembra la decisione migliore e il 3-5-2 ha dato garanzie in più di una partita. Nel quartier generale dell’Ischia si lavora senza sosta per arrivare pronti alla sfida di domenica pomeriggio, in un altro scontro diretto per la salvezza. Niente sconti, nessun pensiero agli errori dell’ultima trasferta.

SETTIMANA IMPORTANTE PER DESIATO, MOLLO, PISANO, FAELLA E DI MAIO

Intanto, buone notizie arrivano dal progetto giovanile. Desiato e Mollo, centrocampisti classe 2007, sono stati convocati per svolgere una seduta di allenamento (e relativa gara amichevole) nelle fila della Rappresentativa del Girone H di Serie D, che si è svolta mercoledì presso lo stadio comunale “San Ferdinando Re” di San Ferdinando di Puglia (provincia di Barletta-Andria-Trani). La Rappresentativa del girone campano-pugliese-lucano prenderà parte alla Juniores Cup organizzata dal Dipartimento Interregionale.

I giovani isolani si stanno mettendo sempre più in evidenza e si registrano ancora convocazioni nelle rappresentative, nello specifico della Under 17 Regionale (nati nel 2008), che vede in mister Valerio Gazzaneo il selezionatore. In vista della partecipazione alla sessantunesima edizione del Torneo delle Regioni, il Comitato Regionale Campania ha diramato l’elenco dei convocati per la seduta di allenamento e nella lista c’è stato spazio per tre giovani gialloblù: il difensore Filippo Di Maio, il centrocampista Angelo Pisano e il jolly Christian Faella.