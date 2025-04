Crisi del Tribunale. Rossetti: “Uniti contro un provvedimento che allontana la Giustizia dal cittadino”

“L’assemblea tenutasi ieri – ci ha detto l’avvocato Cristiano Rossetti, rappresentante delle Camere Penali di Napoli – ha visto la massiccia presenza degli avvocati ischitani e la contestuale astensione dalle udienze di tutti gli avvocati del Circondario di Napoli è stata la conferma della vicinanza del Consiglio dell’Ordine alle problematiche che affliggono la giustizia sull’isola.

Il Presidente Foreste e tutto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati hanno ribadito il loro pieno impegno a far proprie le istanze non soltanto dei colleghi ischitani, ma di una intera comunità, quella isolana, gravemente penalizzata dal recente provvedimento che ha disposto che i processi più delicati siano trattati presso la sede centrale del Tribunale. Come già più volte ribadito – chiosa Rossetti -, si tratta di un provvedimento che allontana la Giustizia dal cittadino, che crea un grave disagio economico e sociale, colpendo peraltro le fasce più deboli: si pensi, ad esempio alle vittime dei reati come lo stalking, quello di maltrattamenti in famiglia, l’omicidio colposo, le lesioni gravi, che saranno costrette, per far valere le proprie ragioni, a recarsi a Napoli e ad affrontare tutti i disagi che ciò comporta e i relativi costi.

Un provvedimento che costituisce un vero e proprio colpo alla giustizia di prossimità e si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali e, in particolare, con l’art. 119 della Costituzione che riconosce le peculiarità delle isole e si propone di promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Qui si va invece decisamente in direzione opposta”.

Rosseggi poi aggiunge: “Anche queste motivazioni, oltre che la carenza di presupposti del provvedimento in questione, hanno giustificato il ricorso al TAR da parte dei Sindaci e del Consiglio dell’Ordine. E anche questo è – ritengo – un fatto storico: non è infatti comune che l’Ordine degli Avvocati impugni un provvedimento del Presidente del Tribunale. L’Assemblea ha affermato in maniera decisa di portare avanti questa battaglia, avviando sin da subito una interlocuzione con l’attuale Presidente Vicario del Tribunale per verificare l’eventuale volontà di rivedere tale provvedimento.

Lo stesso Presidente Foreste si sta inoltre attivando per comprendere presso il Ministero quali siano i tempi per la stabilizzazione della Sezione distaccata, che rientra sicuramente nei piani del Governo, come garantito più volte dal sottosegretario Delmastro. Ed è evidente – conclude – che l’eventuale definitiva stabilizzazione della sezione ischitana potrebbe far cessare l’agonia nella quale la Giustizia è costretta sull’isola”.