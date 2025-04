Il Lacco Ameno sogna la Promozione, Castagna: “I playoff sono nelle nostre mani”

Dopo un netto 4-0 nel derby contro la Virtus Panza, il Lacco Ameno tiene vivo il sogno Promozione. Ne abbiamo parlato con il presidente Salvatore Castagna, a pochi giorni dalla sfida decisiva contro il Virtus Baia

Presidente, partiamo dalla netta vittoria nel derby. Un 4-0 che racconta molto.

«Sì, ieri i ragazzi hanno disputato una grande partita. Sono scesi in campo con determinazione, con la voglia di vincere e con il senso di responsabilità che serve in questi momenti. Era l’unico risultato che potevamo e dovevamo ottenere per restare in corsa per i playoff. L’hanno fatto, e lo hanno fatto bene.»

Un derby senza polemiche, finalmente.

«Sì, è stata una gara maschia, combattuta, ma corretta sotto ogni punto di vista. È quello che vogliamo vedere in partite così sentite. I derby si vincono, non si giocano, dice qualcuno, e stavolta l’abbiamo fatto bene.»

Domenica arriva il Virtus Baia. Ultimo ostacolo prima dei playoff.

«Contro il Baia dobbiamo vincere, non ci sono alternative. Solo con il massimo risultato potremo accedere alla fase playoff e giocarci tutto. E vorremmo farlo in casa, davanti ai nostri tifosi. Ma sarà una gara difficile, da affrontare con la stessa concentrazione vista contro la Panza. Non ci saranno favori, dovremo sudarcela.»

Il sogno Promozione è ancora vivo.

«Assolutamente. I playoff sono lì, a portata di mano. Sarebbe un peccato buttare via quanto di buono fatto in questa stagione. Abbiamo attraversato una fase centrale complicata, un po’ altalenante, ma siamo riusciti a reagire. E oggi siamo di nuovo lì a giocarci qualcosa di importante.»

Che bilancio fa, anche se provvisorio, di questa stagione?

«Siamo partiti tra mille difficoltà: strutture sportive non disponibili, trasferte forzate, tanta incertezza. Ma col tempo, anche se ancora a porte chiuse, siamo tornati a giocare al Padovano. E questo ha portato un po’ di serenità. Giocare nel proprio campo, anche senza pubblico, fa la differenza.»

Il ritorno al “Vincenzo Patalano” può essere decisivo?

«Sì, anche se ancora senza tifosi, sentiamo l’energia del nostro campo. Ma speriamo davvero di riaprire presto i cancelli. Vogliamo il tifo sano, quello appassionato, quello che ama i colori rossoneri. A quelle persone vogliamo regalare una soddisfazione. Ce la metteremo tutta.»

Grazie presidente, e in bocca al lupo per domenica.

«Grazie a voi. Crepi il lupo!»