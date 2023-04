Utopia politico-elettorale | #4WD

Non sono particolarmente intrigato dalle campagne elettorali ormai in corso sull’Isola, forse perché essendo il mio partito assente ancora una volta (almeno nell’ufficialità) e non avendo un coinvolgimento forte da parte di questo o quel candidato, resto volentieri lontano dalla scena politica locale dedicandomi a ciò che mi dà senz’altro maggior soddisfazione e serenità.

Bene ha scritto il mio amico Sebastiano commentando su Facebook il #4wd di martedì e rivendicando una sua personale quanto condivisibile forma di assolutismo, nel pretendere che la rappresentatività nei ruoli pubblici sia finalmente riservata a chi ha conclamata qualità da mettere in campo a disposizione di ciò che è di tutti. E questo concetto sicuramente poco democratico e tutt’altro che affine alla storica conquista del suffragio universale da parte dei nostri padri, oggi appare di grandissima attualità, specialmente alla luce del quasi totale scadimento della politica sul piano locale, a cominciare dall’autorevolezza e dalle competenze dei suoi attuali protagonisti. Ma andrebbe applicato, allo stesso modo, anche ad elettori sempre più opportunisti e meno intellettualmente onesti.

In una visione futuribile dell’amministrazione comunale-tipo, l’accesso alle cariche pubbliche dovrebbe essere disciplinato da regole ben precise e impedito sia a chi non presenta i requisiti oggettivamente indispensabili sia a quelli che, in eventuali precedenti esperienze, non abbiano brillato quanto a risultati per la collettività. I nuovi protagonisti dovrebbero essere messi in condizioni di essere retribuiti adeguatamente e, in corso d’opera, valutati sulla loro possibilità di permanere nei rispettivi ruoli senza arrecare danno all’ente e ai cittadini. Nei corpi militari o simili, esiste il sistema delle note caratteristiche, con cui i superiori valutano i subalterni durante il loro operato, favorendone o penalizzandone le possibilità di carriera. Ecco, anche questo sistema, purché scevro da personalismi e favoritismi, potrebbe essere utile in chiave prospettica.

Utopia? Forse. Ma oggi fatemela passare!