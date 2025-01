Uomo armato fermato dai Carabinieri: sequestrata droga e pistola a salve

Numerose segnalazioni da parte di automobilisti e residenti hanno allertato i Carabinieri riguardo a un uomo armato, fermo nei pressi di un distributore automatico di bevande. L’individuo, avvistato in Via Provinciale Panza, località Cuotto, impugnava un’arma in modo minaccioso nei confronti dei passanti.

I Carabinieri della stazione di Forio d’Ischia, coordinati dal Luogotenente Luigi Di Nola, sono intervenuti rapidamente, ma al loro arrivo l’uomo era già sparito. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificarlo e a rintracciarlo presso la sua abitazione.

Durante la perquisizione, sono stati trovati quasi 50 grammi di hashish e una pistola a salve priva del tappo rosso, entrambi nascosti sotto un materasso. In arresto Alessio Gallo, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Attualmente si trova in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice per fornire la sua versione dei fatti.