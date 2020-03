Una tenda per riparare gli utenti dalle intemperie: il bel gesto a Barano

Una tenda blu grande come il cuore dei volontari dell’Associazione Carabinieri, Croce Rossa e Protezione civile. Una tenda che sta rappresentando il segno, concreto e tangibile, della solidarietà dell’attenzione di tutti verso le fasce d’età più vulnerabili. Ecco la tenda e i percorsi che i volontari hanno realizzato all’esterno dell’Ufficio Postale di Barano per proteggere dalle intemperie di questi giorni durante le lunghe attese per il ritiro della pensione mensile e non solo.

Si legge nel post pubblicato dal comune di Barano sulla propria pagina Facebook: “Un plauso ai nostri volontari di Associazione Carabinieri, Croce Rossa e Protezione civile che, con dedizione e senso del dovere, hanno montato queste tende per permettere ai nostri nonni ed ai nostri genitori di attendere il ritiro della pensione al riparo dalle intemperie. GRAZIE!”

Un bellissimo gesto che rincuora, una attenzione a chi ha bisogno e che nonostante la situazione di emergenza deve per forze di cose recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Postale per effettuare operazioni o prelevare somme di denaro.

Complimenti ragazzi!