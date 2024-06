“Tutto o’ calore” dei Maronti! Anche il “destino” sente Franco Ricciardi a Barano

Tra cinema e musica, plachi e concerti: Franco Ricciardi con il suo entusiasmo continua a macinare successi e sabato 29 giugno ha conquistato gli oltre 2 mila spettatori e il bellissimo piazzale dei Maronti a Barano per un bellissimo concerto. Sul palco incastonato tra stelle e battigia, con il mare a fare da sottofondo, Franco Ricciardi ha proposto il suo repertorio composto di successi e delle hit che da sempre lo rendono distinguibile fin dalle prime note.

“Parlame”, “Primmavera”, “Malammore” sono solo alcune delle canzoni che accompagnano da sempre le estati di tanti e non solo. Ritornelli che sono diventati, spesso, virali e che sono diventati la colonna sonora di molti amori nati sulle spiagge ischitane e campane. Ricciardi, nella sua carriera è riuscito a toccare le corde giuste di tantissimi fan, conquistandoli con il suo ritmo e le sue parole, dirette e sempre molto apprezzate. JeTour, il concerto di Franco Ricciardi, ha dimostrato di essere uno degli appuntamenti più partecipati e vissuti di questo fine giugno 2024, che ha ancora tante sorprese in serbo per tutti.

Dionigi Gaudioso: “Un alto successo”

“Ancora una volta – ci ha detto il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso – la nostra bellissima baia dei Maronti si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, con il concerto di Franco Ricciardi, artista partenopeo innamorato della nostra Isola. Ogni volta, scegliamo generi musicali diversi per abbracciare una fascia sempre più ampia di pubblico e la scelta si dimostra vincente se ieri sera migliaia di persone gremivano i giardini dei Maronti. Come Amministrazione, da anni, abbiamo scelto la musica, l’arte, la voglia di stare insieme per valorizzare i nostri luoghi più belli”.

La fotogallery di Filippo Mattera