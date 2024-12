Tre punti sotto l’albero. Il Real Forio piega la Sessana.

REAL FORIO – SESSANA 2-0

Eccellenza- Girone A – 17a Giornata

Tre punti sotto l’albero, gli ultimi del 2024. Il Real Forio chiude il suo anno con una vittoria, targata Serrano e Sogliuzzo, contro la Sessana. La squadra di Carlo Sanchez torna in campo dopo la sosta forzata di una settimana fa e riprende il suo cammino. Archiviata una prima frazione bloccata, nella ripresa arrivano le reti: prestazione impeccabile per la brigata isolana che sigla due gol, regge in difesa e restituisce allo staff tecnico importanti indicazioni nella doppia fase di gioco. Per i turchi non mancano le novità di formazione con Marchionni a centrocampo e Serrano in attacco. Confermato Mazzella tra i pali, Di Costanzo e Cabrera sono i due centrali, Peluso e Tomasin si schierano sulle corsie. A metà campo c’è capitan Sogliuzzo, si rivede Di Meglio e Di Lorenzo completa il pacchetto. In avanti spazio per Acosta. Pronti via e subito grande occasione per i padroni di casa con una giocata sulla destra di Sogliuzzo, la sfera arriva in area dove Acosta e compagni cercano la deviazione vincente ma Scolavino fa un intervento prodigioso e si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner seguente l’estremo difensore deve uscire per neutralizzare il pallone.

Al 5’ altra chance per i biancoverdi: Marchionni inventa dalla sinistra e pennella in area, Serrano impatta e Scolavino risponde di nuovo presente. All’8’ reazione degli ospiti con un’iniziativa di Signorelli che fa partire un cross insidioso, Mazzella non trattiene e Di Costanzo completa il disimpegno. Superato il quarto d’ora di gioco Sogliuzzo ci prova direttamente da calcio piazzato, ma la sfera si spegne oltre la traversa. Passano pochi secondi e Serrano innesca Di Lorenzo che arriva a concludere in diagonale, il tiro finisce di pochissimo a lato. Al Calise va in scena una gara equilibrata, il Real Forio spinge alla ricerca del gol mentre la Sessana aspetta di colpire in contropiede. Al 32’ errore in uscita di Marchionni, Pisani recupera la sfera e costringe Mazzella alla super parata con il destro ad incrociare. I gialloblu si rendono pericolosi anche sulla palla inattiva successiva, ma sul ribaltamento di fronte è Serrano a mettere in crisi la retroguardia di De Stefano. Al 37’ Peluso serve Di Meglio che cerca il tocco vincente, Scolavino non corre particolari rischi. Il primo tempo regala un’altra emozione con un piazzato in favore degli isolani che genera un pericolo in area.

All’intervallo le due squadre rientrano negli spogliatoi con il risultato inchiodato sullo 0-0. La ripresa si apre con due sostituzioni per Sanchez che manda in campo Buono e Cittadini, la prima potenziale occasione però è targata Signorelli con un tentativo controllato da Mazzella. L’undici di casa replica con una verticalizzazione perfetta di Di Costanzo per Buono che sbaglia il cross e fa sfumare l’azione. Sul versante opposto Pisani carica il destro dai venti metri e manda fuori. Al 54’ il Real Forio passa in vantaggio con la prima gioia per Serrano: imbucata di Di Lorenzo per Buono che fa partire un traversone basso, il pallone attraversa l’area e arriva dalle parti del numero 9 che deve soltanto spingere in rete. Al 62’ Sanchez inserisce Arrulo per l’autore del gol, i biancoverdi restano in proiezione offensiva e proprio il neo entrato tenta di impensierire la difesa ospite con una conclusione che termina lontano dal bersaglio. Il centrocampista ci riprova al 68’, Scolavino va giù e blocca. Due minuti dopo i turchi vanno vicinissimi al raddoppio.

Su un lancio dalla difesa, Acosta vince il duello con Viglietti e con il tocco morbido supera Scolavino in uscita, ma la giocata si perde distante dalla porta. Al 72’ l’attaccante serve Cittadini che scodella per Di Lorenzo: il centrocampista viene strattonato in area e conquista il penalty. Sul punto di battuta si presenta Sogliuzzo che batte il portiere e fa 2-0. Il capitano lascia il terreno di gioco ad un quarto d’ora dalla fine, la fascia al braccio passa a Pistola. La reazione della Sessana è affidata a Signorelli, Mazzella disinnesca; la manovra si capovolge e la difesa di De Stefano si immola su Cittadini. Sugli sviluppi dell’angolo Acosta gira di testa verso il secondo palo e Scolavino deve respingere. L’ultimo cambio di Sanchez è Iacono per Cabrera, il Real Forio amministra il vantaggio e si assicura la vittoria al triplice fischio. Il club di Amato si gode la pausa natalizia con un nuovo successo, alla ripresa servirà la giusta condizione per essere protagonisti anche nel girone di ritorno.

Il tabellino

Real Forio: Mazzella, Tomasin, Cabrera (82’ Iacono), Di Costanzo, Peluso (46’ Buono), Marchionni (46’ Cittadini), Sogliuzzo (75’ Pistola), Di Meglio, Di Lorenzo, Serrano (62’ Arrulo), Acosta. A disposizione: Santaniello, Pelliccia, Verde, Tedesco. Allenatore: Sanchez

Sessana: Scolavino, Pollio, Panaro, Cigliano, Esposito V., Viglietti, Esposito S. (75’ Borrelli), Cavaliere (80’ Simonetti), Signorelli, Carnicelli (61’ D’Abronzo – 89’ Verde), Pisani. A disposizione: Marra, Costanzo, Severino, Del Giudice, Brasiello. Allenatore: De Stefano

Arbitro: Federico Guacchione di Collegno,. Assistenti: Alessio Iacoletti di Nocera Inferiore e Lorenzo Martello di Torre del Greco

Marcatori: 54’ Serrano (RF), 73’ rig. Sogliuzzo (RF)

Ammoniti: Peluso, Sogliuzzo (RF), Cavaliere, Esposito V. (S)