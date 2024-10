Trasporti marittimi “pioggia” pec all’Acamir. Il comunicato di Laraspata e Galano

L’AICOM (Associazione Ischia – Commercio, Turismo e Servizi) e l’Associazione New Atec dopo la riunione del 26 settembre tenutasi in Regione Campania – evidenziano i Presidenti Marco Laraspata e Marco Galano – per la nuova pianificazione dei servizi di collegamento marittimo regionale e di affidamento dei servizi minimi di trasporto marittimo e a seguito della richiesta di consultazione degli stakeholder per la definizione delle criticità e proposte di miglioramento degli stessi con le isole dell’Arcipelago campano, hanno partecipato martedì 15 ottobre nella sala consiliare del Comune di Ischia ad una riunione con le sei municipalità e il comitato civico dei trasporti per stilare un unico documento condiviso per dare seguito alle esigenze di continuità territoriale della nostra isola.

La New Atec con un lavoro dettagliato e molto tecnico ha individuato le soluzioni migliori da attuare a tale scopo. Alla riunione hanno partecipato il Presidente Aicom Marco Laraspata , il presidente New Atec Marco Galano con Luca Di Costanzo, Giovanni Lombardi e Raffaele Bernardo, il rappresentante del Comitato Civico Trasporti, avv. Lucia Capriello, il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono con il consigliere Lucio Poerio Iacono, per il Comune di Barano il vicesindaco Raffaele Di Meglio, per il comune di Forio il consigliere Giovanni Mattera, per il comune di Ischia l’assessore Adriano Mattera, per il comune di Casamicciola Terme il vicesindaco Antonio Carotenuto che hanno convenuto la necessità di fare squadra e unire gli intenti.

Ogni soggetto ha provveduto ad inviare via pec all’ACamir le schede richieste inerenti le criticità del programma di esercizio attuale dei servizi marittimi, le esigenze di ulteriori servizi minimi (collegamenti non esistenti) e i suggerimenti tramite i commenti aggiuntivi.