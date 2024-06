Tragedia sfiorata al Rizzoli: è crollata la controsoffittatura all’ingresso: due feriti. Ingresso interdetto

Tanta paura all’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno in questi momenti. All’ingresso, la zona dove molte persone di radunano per usufruire del servizio CUP o per attendere i propri familiari, è crollata parte della controsoffittatura.

Una paura enorme per i degenti del reparto di medicina e per tutti i presenti all’interno del nosocomio di Lacco Ameno. I tecnici sono già all’opera, tuttavia, c’è da capire come sia successo questo gravissimo episodio. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

Secondo le prime indiscrezioni, sembra che una coppia, di cui lei incinta, sarebbe ricorsa alla cure del pronto soccorso dopo il grande spavento. Il crollo, infatti, li avrebbe colti di sorpresa ma non li avrebbe coinvolti.

Per il momento l’ingresso principale dell’Ospedale Rizzoli è stato interdetto. Si accede attraverso l’ingresso del Pronto Soccorso.