Tradizioni, culto e movida un “Super Natale” a Forio

Tradizioni, folklore, evento, culto, divertimento e intrattenimento per grandi e piccini. Le festività natalizie a Forio non saranno soltanto in casa e in famiglia ma grazie allo straordinario programma “Merryland” regaleranno anche una serie di occasioni per godere della atmosfere natalizie sotto ogni punto di vista. Martedì 24 dicembre, in notturna, c’è il ritorno alla tradizione e a un pezzo di storia di Forio e dell’isola d’Ischia con “l’Assise di pesce”, poi alle 5.30 la celebrazione della Santa Messa della vigilia di Natale, Il corteo religioso della Banda Musicale Città di Forio in Piazza San Gaetano seguito dallo spettacolo di fuochi pirotecnici (dalle 6.30) passando poi con le degustazioni tipiche (bruschetta foriana, pasta e fagioli con le cozze paesano) che saranno allietate a partire dalle 7.45 dal suggestivo e caratteristico suono di zampogne e ciaramelle.

Per chi ama divertimento e movida, invece, l’ora “X” scatta a mezzogiorno con “Xmas Eve Brunch”, il brunch prenatalizio divenuto ormai un marchio di fabbrica in quel di Forio: musica diffusa, intrattenimento a cura dei singoli locali, specialità gastronomiche, insomma davvero un appuntamento imperdibile per giovani e meno giovani. E per le coppie che volessero goderselo in maniera romantica, a disposizione il servizio baby sitting in Piazzale del Soccorso.

Le occasioni di divertimento non mancheranno nemmeno mercoledì 25 dicembre con la musica protagonista in tutte le sue sfaccettature. Si parte alle 10 con la “Sfilata di Natale” in compagnia della Banda Musicale Città di Forio, poi ci si ritroverà per farsi gli auguri nella “Blue Sky Arena” di Piazzale del Soccorso alle ore 17 con il live show di Ciro Mozart. Alle 20, invece, spazio ai canti natalizi tradizionali nella Basilica di Santa Maria di Loreto con la partecipazione di Antonella Iacono, Filomena Piro, Francesca Patalano, Angela Matarese, Gaetano Maschio ed al piano il maestro Peppino Iacono a cura di Fantasynapoli. Calendario decisamente fitto anche per il giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, tra solidarietà e amarcord.

Alle 13 presso il Chiostro di San Francesco appuntamento con il pranzo solidale (a cura della Parrocchia di San Sebastiano) poi davvero ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra “Atmosfere e ricordi foriani” (ore 17.30, un percorso itinerante in via Sant’Antonio Abate per raccontare il quartiere tra scene di vita teatralizzate e musicate a cura dell’Associazione Raggio di Luce) e l’immancabile appuntamento con il giovedì foriano e il classico Apericena a partire dalle 18.30. Sempre alle 18.30 per le strade del centro di Forio occhio al flash mob natalizio della Banda Musicale Città di Forio mentre alle 19.30 a Panza, nella Chiesa di San Leonardo a Panza spazio ad “Armonie di Natale”, rassegna organistica con la partecipazione del Conservatorio. Chiude una tre giorni ricca di eventi la musica live dei “The Westcoasters” a partire dalle 21 nella Blue Sky Arena di Piazzale del Soccorso.

Si ricorda poi che ogni giorno dalle 15 alle 20.30 a Piazza San Gaetano è possibile salire a bordo dell’Ascensore di Babbo Natale, che attraverso un percorso virtuale porterà direttamente presso la casa di Santa Klaus. Il programma può essere suscettibile di modifiche o annullamenti in base alle condimeteo, che saranno preventivamente comunicati sui canali social del Comune di Forio.