Tassista non in regola inveisce contro i vigili, licenza sospesa

E’ purtroppo risaputo che alcuni tassisti isolani sono “teste calde” che con il loro comportamento incivile anche dinanzi ai turisti ledono l’immagine dell’intera categoria e dell’isola. Ebbene, un tassista casamicciolese, pur avendo violato la normativa e il regolamento comunale, all’atto del controllo da parte dei vigili urbani ha reagito in maniera inurbana (per usare un eufemismo). Le violazioni accertate gli sono costate la sospensione della licenza e dunque dell’attività.

L’ordinanza dirigenziale adottata dal responsabile ad interim dell’Area Affari Generali ing. Michele Maria Baldino richiama proprio la relazione di servizio degli agenti della Polizia Municipale, nella quale si evidenzia che il tassista in questione «si rifiutava di esibire qualsiasi documento, rivolgendosi verso gli agenti in uniforme in maniera irrispettosa…. rivolgendosi agli operatori con modi arroganti, si rifiutava di sottoscrivere il verbale. Dopo accertamenti d’ufficio si riscontra, sebbene in possesso di patente di guida non era in possesso del CAP (certificato di abilitazione professionale, ndr) per l’espletamento del servizio pubblico da piazza in quanto scaduto dal febbraio 2022 e non ancora rinnovato. Si accertava altresì che anche la licenza di servizio pubblico da Piazza era scaduta in data 31/12/2022 e non era ancora stata vidimata per l’anno in corso proprio perché i documenti di guida necessari al rinnovo CAP non erano in regola… pertanto gli operatori contestavano una serie di infrazioni al Codice della Strada e a questo punto lo stesso iniziava ad inveire contro i presenti con urla e minacce».

Veramente un comportamento poco edificante, a cui purtroppo siamo abituati!

In premessa l’ordinanza evidenzia «che conformemente al chiaro dettato normativo l’esercizio delle attività di che trattasi deve costantemente svolgersi nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamenti vigenti, essendo obbligo dell’Amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni in capo agli esercenti».

Il tassista in questione è invece stato beccato con tutti i documenti non in regola. E così, dopo la comunicazione dell’avvio e della chiusura del procedimento amministrativo, l’ing. Baldino ha adottato l’ordinanza che dispone «la sospensione immediata temporanea, a partire dalla data di notifica del presente atto, dell’attività di esercizio di servizio di trasporto pubblico non di linea – TAXI – Corso Pubblico fino all’esibizione del CAP rinnovato». Comminandogli inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

Non risulta alcuna ulteriore azione per i modi incivili con i quali si è rivolto ai vigili urbani che stavano compiendo il loro dovere e per i quali probabilmente è stato “graziato”.