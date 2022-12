SS270 resta aperta ma monitorata. L’ordinanza Legnini fa chiarezza

Arriverà nelle prossime ore il testo definitivo dell’ordinanza del commissario Legnini che definisce la NON CHIUSURA della SS270 all’emanazione della prossima Allerta Meteo. Una riapertura in sicurezza che arriva dopo l’installazione degli strumenti dell’Università di Firenza impedita dal Comune (per inerzia) e dai privati che, poi, sono stati costretti dai Carabinieri.

La frana è sotto controllo in real time e, solo in caso di eventuali modifiche dello stato dei luoghi si provvederà a prendere ulteriori provvedimenti.

L’accesso sarà osservato e monitorato dal comune di Casamicciola e dal Comune di Lacco Ameno in collaborazione con la Città Metropolitana e con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile Nazionale.

L’ordinanza, 15 pagine e 8 articoli, mette in chiaro le responsabilità e i ruoli di ognuno.

L’ordinanza prevede i compiti assegnati alla Città Metropolitana e prevede la riapertura dell’asse viario con doppio senso di circolazione dopo l’installazione dei cassoni zavorrati alla base della casa cantoniera e del marciapiede entro il mese di gennaio.