Il Comune di Forio si prepara alla festa patronale. Nuova fiera di San Vito, nominata la commissione

Dopo la pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione degli stand sono pervenute 50 domande entro il termine e 4 oltre la scadenza prevista. Si punta sullo street food e la valorizzazione dei prodotti tipici. Procede l’iter avviato dall’Amministrazione comunale di Forio per la “nuova” fiera di San Vito, finalizzata a valorizzare i prodotti tipici dell’artigianato e dell’agricoltura locali e “aprendo” allo street food. L’avviso approvato e pubblicato dalla responsabile del Servizio Tributi, Attività Commerciali e produttive, Suolo Pubblico, Turismo e Tempo libero dott.ssa Francesca Iacono per l’assegnazione di stand e posteggi fissava proprio i nuovi criteri stabiliti dalla Giunta, tenendo debito conto «dell’alta vocazione turistica del territorio di Forio nonché del periodo di alta stagione turistica in cui essa cade, affinché la stessa possa divenire evento di forte richiamo turistico». Al fine di valorizzare «il patrimonio culturale, materiale ed immateriale nonché rappresentativo della identità locale» e dunque puntare «ad ideare e creare iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico nonché per la trasmissione delle tradizioni locali e per la promozione delle produzioni tipiche locali».

Per la festa in programma dal 13 al 16 giugno è stato dunque stabilito «che il numero di stand da assegnare saranno n. 35 della misura mt. 4×4 mt. da collocare in via Monticchio + n. 5 posteggi per dolciumi da collocare a cura del Comando di Polizia Municipale, ciascuno con un costo di 600,00 euro a carico degli assegnatari, che comprende il costo del suolo pubblico e della fornitura di energia elettrica; che n. 35 stand per la fiera di San Vito saranno installati in Via Monticchio; che nell’ambito del noleggio degli stand verrà prevista la figura di un coordinatore tecnico che avrà funzioni di gestione degli stand, di controllo e vigilanza degli stessi al fine di garantire la massima pulizia ed il decoro della manifestazione; gli stand saranno individuati come segue: n. 7 posteggi alimentari con possibilità di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rientranti nella tipologia di prodotti tipici regionali; n. 10 posteggi di prodotti alimentari rientranti nella tipologia di prodotti nazionali e/o internazionali; n. 9 posteggi di prodotti di artigianato locale, regionale e nazionale; n. 9 posteggi di prodotti non alimentari di vario genere. n. 5 posteggi per dolciumi da collocare a cura del Comando di Polizia Municipale».

L’avviso riporta «che il numero di stand da assegnare saranno n. 35 della misura mt. 4×4 mt. da collocare in via Monticchio + n. 5 posteggi per dolciumi da collocare a cura del Comando di Polizia Municipale, ciascuno con un costo di 600,00 euro (tipologia alimentare e alimentare con somministrazione), e di 500,00 euro (tipologia non alimentare) a carico degli assegnatari, che comprende il costo del suolo pubblico e della fornitura di energia elettrica». L’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni a partire dal 17 aprile e al Comune sono pervenute 50 istanze alla scadenza del termine fissato per la presentazione, mentre altre 4 istanze oltre tale scadenza.

Alla festa manca ormai un mese scarso e la Iacono ha ora provveduto a nominare la Commissione di valutazione delle domande, così formata: presidente il responsabile del V Settore arch. Giampiero Lamonica; componenti il responsabile del IX Settore dr.ssa Filomena Schioppa e il responsabile del VII Settore arch. Nicola Regine; segretario verbalizzante l'istruttore amministrativo dott.ssa Elisabetta Colella. Trattandosi di commissione tutta interna, non vi sarà impegno di spesa per tale nomina.