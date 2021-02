Soliti colpevoli. Caos traffico annunciato il 3 febbraio, ma se ne sono fregati!

- Advertisement -

Gaetano Di Meglio | Con una nota del 3 febbraio, senza che nessuno alzasse un dito, la CPL Concordia ha avviato i suoi lavori per la realizzazione e gestione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano e infrastruttura fibra nel territorio comunale di Casamicciola Terme.

Nonostante la nota fosse indirizzata a Sig. Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, all’ Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Polizia Municipale di Casamicciola Terme, al Comando Polizia Municipale di Ischia, al Funzionario di zona S.A.B.A.P., al direttore dei Lavori, alla C.A. Città Metropolitana Napoli e per conoscenza alla Italgas Responsabile Metanizzazione Sud nessuno ha pensato che lasciar eseguire questi lavori, così come previsto, dalle 7,30 alle 18.30, sarebbe stato un motivo di blocco della circolazione stradale.

Assurdo. Dal 3 febbraio né il sindaco di Ischia, né quello di Casamicciola, né i rispettivi comandanti dei vigili urbani si sono preoccupati di alzare il telefono, aprire una finistra del browser e contattare la CPL Concordia al fine di evitare le scene che tutti abbiamo vissuto.

“In riferimento ai lavori in oggetto – scrive la CPL -, come da cronoprogramma, comunichiamo che dal giorno 8 febbraio 2021 si darà luogo ai lavori sulla seguente strada: SS ex SS 270 via Castiglione (dal confine del comune di Ischia verso Casamicciola (cfr. allegato); Per l’esecuzione dei suddetti lavori, e per tutta la durata degli stessi, considerato lo stato dei luoghi della sede stradale e dei marciappiedi, si procederà con il restringimento della carreggiata “diurno e notturno”, con la gestione del traffico con impianto semaforico; Le lavorazioni saranno eseguite nei seguenti orari: dalle 7,30 alle 18.30. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’inizio dei lavori potrà avere dei ritardi, che saranno tempestivamente comunicati.»

Ma è la parte finale di questa nota che ci lascia esterreffati. “In attesa delle necessarie autorizzazione cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti”.

Evidentemente, dal 3 febbraio fino all’8, i comuni si sono prodigati anche a concedere le giuste autorizzazioni. E’ assurdo. E’ folle.

La richiesta del “tecnico di commessa”, Antonio Falcione, sarebbe dovuta essere avversata, bloccata e modificata. Legittimi e attesi i lavori ma inopportuni e, assolutamente, da evitare.

I lavori sono partiti da B. Cossa (altezza Hotel le Querce) e dovranno arrivare ben oltre Via Cumana. Parliamo di lavori che interesseranno la strada principale che collega l’isola. Parliamo di un intervento significativo, invasivo, che crea problemi. C’è l’urgenza di bloccarli subito e di mediare un accordo diverso con la CPL Concordia.

Abbiamo visto che il metodo Barano è stato efficace e che oltre a disagi locali la viabilità non ha subito grossi e gravi ripercussioni. Anche gli impianti semaforici installati fino a pochi giorni fa per un intervento su Via Vittorio Emanuele è stato un male minore.

C’è bisogno di organizzare un piano complessivo e totale. Prevedere fin da subito un senso unico su Via Quercia e lasciare Via B. Cossa a senso unico fino a quando i lavori non giungeranno dopo il Parco Termale Castiglione. Serve annunciare agli automobilisti di prevedere spostamenti su strade diverse!

Questa mattina ad Ischia, in Via Mirabella, inizierà la campagna vaccinale per gli over 80. E’ facilmente ipotizzabile che si sia un afflusso di veicoli in quantità maggiore rispetto al solito. Cosa faremo? Lasceremo i nostri nonni in fila, in auto, ad attendere i comodi della CPL Concordia?

Non ce lo possiamo permettere. In verità non è pensabile che due enti, due sindaci, due comandanti dei Vigili Urbani possano girare le spalle ad una interna comunità per la loro sufficienza e mediocrità nella gestione del traffico. Nel rilascio di autorizzazioni che creano file, code e fanno impazzire il traffico.